Giải pháp trồng rau an toàn mùa mưa

Bước vào mùa mưa là thời điểm nông dân trồng rau phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài gây ngập úng, sâu bệnh dễ phát sinh, ngày công dành cho việc chăm sóc rau cũng nhiều hơn khiến chi phí tăng…

Trồng rau trong nhà mang giúp các hộ trồng rau giảm hơn 90 thiệt hại vào mùa mưa. Trong ảnh: Mô hình trồng rau trong nhà lưới của ông Nguyễn Văn Bình, xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

DIỆN TÍCH TRỒNG RAU XANH GIẢM

Xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ là địa phương có cánh đồng rau lớn nhất tỉnh. Thời điểm bước vào mùa mưa việc trồng rau trở nên khó khăn hơn, trong khi một số loại như rau bí, rau muống gặp mưa thuận lợi thì đa phần diện tích trồng các loại rau cải như cải ngọt, xà lách, rau thơm, mồng tơi… dễ bị dập nát, úng rễ.

Bà Trần Thị Hà, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ hiện đang canh tác 2.000m2 đất trồng rau, với các loại rau: Cải ngọt, ngò, húng quế… Với hơn 15 năm kinh nghiệm trồng rau, bà Hà cho biết, việc canh tác rau trong mùa mưa luôn gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết bất lợi, liên tục có mưa khiến rau ngập úng, dập nát vì vậy sản lượng rau thường giảm hơn so với vụ mùa khô. Nếu như bình thường, trung bình mỗi vụ rau (khoảng 1 tháng), bà Hà thu được khoảng 400kg rau xanh các loại, nhưng vụ rau mùa mưa, sản lượng giảm 30-40%, chưa đầy 300kg.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Non (thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) xuống giống các loại rau gia vị, cải thìa cải ngọt, hành lá, húng quế... trên diện tích 5.000m2 theo hình thức luân canh. Những trận mưa lớn trong thời gian qua khiến vườn rau bị ảnh hưởng nặng, rau dập lá, hư ngọn buộc phải bỏ đi vì thương lái không thu mua. “Bước vào mùa mưa năm nào sản lượng cũng giảm mạnh, chỉ thu hoạch được 60-70% là cao, có khi chỉ được 50%”, ông Non cho hay.

Theo các hộ trồng rau trên địa bàn xã Tân Hải, trong những đợt mưa lớn vừa qua, hầu hết diện tích trồng rau của các hộ đều bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại từ 20-70%, đặc biệt là các loại rau như cải, dền, mùng tơi, hành lá, húng quế, mướp…

Vụ rau này, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.500 ha, giảm gần 400ha so với vụ mùa khô. Do canh tác vào mùa mưa, nhiều diện tích rau khó trồng nên năng suất rau giảm mạnh, nguồn cung rau cho thị trường cũng giảm theo. Theo lẽ thường, giá rau xanh trên thị trường sẽ tăng, tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến quán ăn, nhà hàng đóng cửa, do đó giá rau xanh cũng không tăng như năm ngoái. Hiện rau cải ngọt có giá 5.000-6.000 đồng/kg; ngò, húng quế và các loại rau gia vị có giá 8.000-10.000 đồng, giá rau lại rẻ hơn so với thời điểm đầu năm từ 20-30%, tức từ 5-10 ngàn đồng tùy loại rau.

GIẢI PHÁP TRỒNG RAU AN TOÀN MÙA MƯA

HTX rau an toàn Thắng Lợi (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) có 7,8ha trồng rau, trong đó có 5,2ha trồng rau an toàn. Dù thời gian qua đã xuất hiện nhiều trận mưa lớn, nhưng diện tích trồng rau của địa phương không bị ảnh hưởng nhiều. Những năm trước, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư lưới phủ rau vào mùa mưa, nhờ đó, thiệt hại vào mùa mưa giảm đi đáng kể. Ngoài phương pháp phủ lưới, cuối năm 2020, một số xã viên trong HTX đã mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống nhà màng, giúp bảo vệ rau hiệu quả tới 95% vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc HTX rau an toàn Thắng Lợi, cho biết: Để khắc phục những khó khăn trong việc trồng rau mùa mưa, cuối năm 2020, ông và 2 xã viên đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng bảo vệ với tổng diện tịch 3.000m2. Theo đó, diện tích trồng rau được dựng khung sắt và phủ lưới phía trên. Trung bình 1.000m2, chi phí hết khoảng 90 triệu đồng, trong đó các hộ được hỗ trợ 50% từ Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND. Theo ông Bình, thông thường vào mùa khô, sản lượng trung bình của gia đình ông đạt khoảng 2 tấn/1.000m2, nhưng mùa mưa chỉ đạt khoảng 40%. Tuy nhiên, từ lúc ông làm nhà lưới, mùa mưa đã không còn hiện tượng dập lá, ngọn, thối rễ như trước kia, hiệu quả đạt 90-95%. “Không chỉ gia đình tôi mà các xã viên tham gia dự án đều nhận thấy hiệu quả rõ rệt, giảm thiểu tối đa thiệt hại vào mùa mưa. Hiện đã có thêm 6 xã viên trong HTX đăng kí tham gia chương trình, Ban giám đốc HTX sẽ tổng hợp và có ý kiến với các ngành chức năng để mô hình triển khai trong thời gian sớm nhất”, ông Bình thông tin.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, để khắc phục những hạn chế do thời tiết, cũng như cây rau phát triển tốt trong mùa mưa, ngoài việc phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như việc sản xuất rau an toàn, sử dụng đúng liều lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, nông dân cần ứng dụng giải pháp công nghệ mới như trồng rau trong nhà kính, nhà màng... để có thể giảm bớt rủi ro do ảnh hưởng của thời tiết.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU- HỒNG SƠN