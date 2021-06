Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép phá kỷ lục mới về sản lượng xếp dỡ

Ngày 19/6, đại diện cảng Quốc tế Tân Cảng- Cái Mép (TCIT) cho biết, cảng này vừa phá kỷ lục mới về sản lượng xếp dỡ trên tàu MONACO BRIDGE với 15.615 TEU, thời gian làm hàng trong vòng 67 tiếng, năng suất làm hàng 136 container/giờ. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 7 ngày, mức kỷ lục sản lượng xếp dỡ 14.235 TEU của tàu MEISHAN BRIDGE vào 10/6 mới đây và vừa bị “soán ngôi”. Đây cũng là mức sản lượng xếp dỡ trên một tàu mẹ cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay khẳng định, nâng tầm vị thế của ngành cảng biển Việt Nam nói chung và khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải cũng như TCIT nói riêng. Tàu MONACO BRIDGE thuộc hãng tàu Ocean Network Express (ONE), được khai thác trên tuyến dịch vụ EC4 thuộc liên minh THE (bao gồm các hãng tàu ONE, Hapag-Lloyd, Yang Ming và HMM), kết nối Việt Nam đi bờ Đông nước Mỹ. Liên tục bứt phá và thiết lập các kỷ lục về sản lượng xếp dỡ trên tàu mẹ, TCIT một lần nữa đã chứng minh năng lực của cảng container nước sâu lớn nhất Việt Nam cũng như sự tăng trưởng của nền kinh tế của Việt Nam. Ông Akira Kurita, Tổng giám đốc TCIT cho biết, sản lượng thông qua 6 tháng đầu năm của TCIT dự kiến đạt 1,1 triệu TEU, tăng 13 % so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 42% thị phần khu vực cảng container nước sâu Cái Mép - Thị Vải. TCIT tiếp tục được các hãng tàu tin tưởng lựa chọn là đối tác tin cậy để phát triển mở rộng thị trường tại Việt Nam. Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm 2021, TCIT đã tiếp nhận thêm 3 tuyến dịch vụ mới: AA3, AA7 (kết nối Việt Nam - Mỹ) và CI8 (kết nối Việt Nam - Tây Ấn Độ) của hãng tàu Wan Hai, nâng tổng số tuyến dịch vụ quốc tế tại TCIT lên 11 tuyến, trong đó có 7 tuyến kết nối với Bắc Mỹ, 1 tuyến kết nối với Mỹ-Canada, 1 tuyến châu Âu và 2 tuyến Nội Á.

TRÀ NGÂN