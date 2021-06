Lập kỷ lục xếp dỡ mới với 15.615 TEU

Ngày 19/6, tin từ Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT) cho biết, cảng vừa phá kỷ lục mới về sản lượng xếp dỡ trên tàu MONACO BRIDGE với 15.615 TEU (1 TEU = 1 container 20 feet); thời gian xếp dỡ 67 tiếng; năng suất làm hàng 136 container/giờ.

Tàu MONACO BRIDGE phá kỷ lục xếp dỡ với 15.615 TEU.

Với kỷ lục mới này, tàu MONACO BRIDGE đã “soán ngôi” kỷ lục sản lượng xếp dỡ 14.235 TEU của tàu MEISHAN BRIDGE thiết lập tại cảng này vào ngày 10/6/2021.

Đây cũng là mức sản lượng xếp dỡ trên một tàu mẹ cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Qua đó, khẳng định, nâng tầm vị thế của ngành cảng biển Việt Nam nói chung và khu vực cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải cũng như cảng TCIT nói riêng.

Toàn cảnh tàu MONACO BRIDGE cập cảng TCIT.

Tàu MONACO BRIDGE thuộc hãng tàu Ocean Network Express (ONE), chiều dài 366m được khai thác trên tuyến dịch vụ EC4 thuộc liên minh THE (bao gồm các hãng tàu ONE, Hapag-Lloyd, Yang Ming và HMM), kết nối Việt Nam đi bờ Đông nước Mỹ.

Tin, ảnh: Trà Ngân