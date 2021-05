PVN tăng trưởng mạnh

Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, từ đầu năm đến nay, nhờ quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp ứng phó với những biến động thị trường cũng như diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên PVN hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu hợp nhất toàn PVN đạt 124,42 ngàn tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 15,42 ngàn tỷ đồng, gấp 2,46 lần so với cùng kỳ. PVN đã nộp ngân sách 27,5 ngàn tỷ đồng. Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, trong đó 17/22 đơn vị có lợi nhuận, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

HÀ AN