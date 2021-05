Doanh nghiệp dầu khí chia cổ tức cao

Hơn một tháng trở đây, nhiều DN dầu khí đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Và tin vui cho các cổ đông, là mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các DN dầu khí đã chốt mức chia cổ khá cao.

Năm 2020, PVFCCo là một trong những đơn vị chi trả cổ tức cao. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thuộc PVFCCo) bảo dưỡng dây chuyền sản xuất.

TRONG KHÓ KHĂN, VẪN TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Một trong những đơn vị tổ chức đại hội cổ đông sớm nhất với mức chia cổ tức khá cao là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Trong phiên đại hội diễn ra giữa tháng 4 vừa qua, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết: Mặc dù gặp nhiều bất lợi chưa từng có trong năm 2020, đặc biệt là tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm mạnh, nhưng nhờ tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả 5 nhóm giải pháp (về công tác quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường, cơ chế chính sách) nên PV GAS đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu- kế hoạch đề ra. Cụ thể, PV GAS đã cung cấp gần 8,7 tỷ m3 khí khô; sản xuất và kinh doanh hơn 1,9 triệu tấn LPG và về đích trước kế hoạch 3 tháng; sản xuất và cung cấp hơn 58 nghìn tấn condensate, vượt kế hoạch 6%. PV GAS tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 62% thị phần LPG cả nước. Các chỉ tiêu tài chính cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 0-45% (tổng doanh thu hơn 65,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 7,9 nghìn tỷ đồng), nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,3 nghìn tỷ đồng. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu).

Năm 2020 là năm đầy thách thức và bất ổn của thị trường phân bón do giá nhiên liệu trên thế giới đang khá rẻ, nguồn cung phân bón cao hơn so với nhu cầu, và ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Thế nhưng, đây lại là năm được đánh giá là thành công của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) khi đạt tổng doanh thu 8.038 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế 848 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2019. Theo đánh giá của lãnh đạo PVCCo, doanh thu tuy không đạt kế hoạch do giá phân bón thấp hơn so với dự kiến, nhưng lợi nhuận vượt xa năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do công ty tối ưu được chi phí, tiết kiệm định mức vật tư, năng lượng, nhờ đó giá thành sản phẩm chính giảm từ 3-15%. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ (diễn ra cuối tháng 4 qua) đã thông qua mức chi cổ tức 14% bằng tiền mặt cho năm 2020, tương ứng 1.400 đ/cổ phiếu. Đầu năm 2021, PVFCCo đã tạm ứng cổ tức với mức 7%, như vậy sắp tới các cổ đông sẽ được nhận tiếp 7%, tức 700 đồng /cổ phiếu nữa cho năm 2020.

Trong vài năm gần đây, Tổng Công CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) đã duy trì được mức chia cổ tức 10% bằng tiền mặt. Theo ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty, năm 2020 các hoạt động dịch vụ của PTSC bị đình trệ, nhu cầu dịch vụ suy giảm và phải thực hiện giãn tiến độ các dự án theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, phát động các phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt nên đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Theo đó, kết quả doanh thu hợp nhất 21.313 tỷ đồng, đạt 142,1% kế hoạch năm, tăng 21,6% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2020 là 1.025 tỷ đồng, đạt hơn 128 % kế hoạch năm. Với kết quả sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt trong năm 2020.

TIẾP TỤC ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ KHÓ KHĂN

Theo đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong vài năm gần đây, ngành dầu khí gặp nhiều khó khăn do giá dầu xuống ở mức thấp. Đặc biệt, ngành dầu khí phải chịu tác động của cuộc “khủng hoảng kép” từ giá dầu suy giảm và dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, lường trước được những thách thức, các DN đã đề ra các giải pháp để khắc phục nên vẫn đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Trong mùa đại hội cổ đông năm nay, dù tiếp tục phải đối mặt khó khăn do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng các DN đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó, do vậy đã mạnh dạn đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch cao hơn doanh thu đạt được năm trước. Chẳng hạn như PV Gas đặt kế hoạch năm 2021 tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 3.547 tỷ đồng. Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).

Trong khi đó, tại PVFCCo năm 2021 dự kiến sẽ khó khăn trong bối cảnh các yếu tố thị trường như giá khí tiếp tục khó lường, nguồn cung khí chuyển sang thời kỳ khó khăn khi các nguồn khí giá rẻ sụt giảm sản lượng. Thêm vào đó, việc nhà máy Đạm Phú Mỹ dừng máy để bảo dưỡng tổng thể trong hơn 1 tháng làm giảm đáng kể sản lượng. Trong điều kiện đó, PVFCCo vẫn đặt kế hoạch doanh thu ở mức 8.331 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng. Theo lãnh đạo PVFCCo, để đảm bảo mức chia cổ tức 10%, PVFCCo đặt nhiệm vụ nâng tối đa sản lượng hai nhà máy sản xuất phân ure và NPK trong thời gian không bảo dưỡng, tiếp tục tối ưu hóa chi phí trong mọi khâu từ sản xuất, kinh doanh tới quản lý.

Bài, ảnh: PHAN HÀ