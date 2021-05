Ngành Hải quan thu ngân sách tăng 44%

Tin từ Cục Hải quan tỉnh cho biết, tính đến hết tháng 4/2021, tổng thu do đơn vị thực hiện đạt 6.583 tỷ đồng, bằng 39% so với dự toán (17.600 tỷ đồng), tăng hơn 44 % so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

Trong số này, thu thuế giá trị gia tăng đạt 4.816 tỷ đồng; thu thuế nhập khẩu 1.994 tỷ đồng, còn lại là các thuế khác. Thu ngân sách tăng là nhờ kiểm soát được dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước phục hồi tạo đà cho kim ngạch xuất nhập khẩu của các nhóm hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu tăng. Ngoài ra, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ đầu năm ngành hải quan đã triển khai quyết liệt các giải pháp, tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN