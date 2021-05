Kiểm tra VSATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sáng 7/5, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do Sở Công thương chủ trì đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Bà Rịa gồm: Công ty TNHH thực phẩm Long Phước (xã Long Phước) và Bách Hóa Xanh (xã Tân Hưng).

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hạn sử dụng đối với sản phẩm thịt heo tại Bách Hóa Xanh (xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa) sáng 7/5.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 cơ sở trên đã cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP): giấy đăng ký kinh doanh DN, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Kiểm tra thực tế khu vực cửa hàng, đoàn ghi nhận cửa hàng đang thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 7 đến 9/5 đối với một số sản phẩm cận date như sữa Vinamilk, tôm đóng gói tươi, thịt heo đóng gói với mức giảm 25%. Đoàn yêu cầu cơ sở rà soát và loại khỏi kệ những sản phẩm hết hạn sử dụng; cung cấp tài liệu khuyến mãi những sản phẩm và chương trình ghi nhận gửi về Sở Công thương trước ngày 10/5.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU