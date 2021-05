CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ: Bảo đảm sản xuất điện phục vụ ngày bầu cử

Để phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) đã xây dựng các phương án sản xuất với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Vận hành viên kiểm tra và ghi thông số tổ máy tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất 2.540MW. Trong 5 năm qua (2016-2020), các nhà máy điện Phú Mỹ đã cung cấp cho hệ thống sản lượng điện 76,6 tỷ kWh.

Xác định tầm quan trọng của công tác bầu cử, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lập phương án bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong đó, bảo đảm các tổ máy khả dụng, sẵn sàng huy động theo phương thức của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, dự phòng đầy đủ nhiên liệu, vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc. Trong ngày bầu cử (từ 0h00 đến 24h ngày 23/5), Công ty bố trí lực lượng ứng trực, trực lãnh đạo, trực công xa để xử lý nhanh sự cố phát sinh.

Ngoài công tác bảo đảm sản xuất điện an toàn ổn định, Công ty cũng tập trung công tác an ninh. Lực lượng bảo vệ, dân quân tự vệ của Công ty tăng cường tuần tra tại các khu vực sản xuất và các vị trí trọng yếu; tăng cường hệ thống chiếu sáng an ninh, bảo đảm hệ thống camera hoạt động ổn định. Ngoài ra, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, lực lượng công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng… Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Công ty cũng tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau các ngày diễn ra bầu cử.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã nghiêm túc triển khai các phương án theo từng kịch bản ứng phó, thực hiện theo các yêu cầu của BCĐ Phòng, chống dịch của tỉnh BR-VT và EVN; đồng thời luôn tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế tại trụ sở làm việc và các địa điểm có công trình điện.

Để các nhà máy sản xuất điện xuyên suốt, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong ngày bầu cử ĐBQH và HĐND sắp tới, nhưng vẫn giữ an toàn cho người lao động, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là một trong những đơn vị đầu tiên của EVNGENCO3 bố trí cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tập trung và ở lại tại các khu nhà của công ty từ ngày 10/5. Theo đó, 143 cán bộ công nhân viên công ty đã “cắm chốt” tại nhà máy, bảo đảm luân phiên, có dự phòng, hết ca sẽ quay lại khu tập trung. Trong suốt thời gian này, tất cả các nhà máy phải thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa duy trì ổn định sản xuất 24/24h, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, góp phần cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, vừa phòng chống dịch COVID-19 không để lây lan vào các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Bài, ảnh: THU HẰNG