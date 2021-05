Trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng

Tin từ Bưu điện tỉnh cho biết, để phòng chống dịch, đơn vị này vừa thực hiện xong việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 và tháng 6/2021 cho các đối tượng vào cùng một kỳ chi trả.

Theo đó, trường hợp nhận qua tài khoản cá nhân sẽ được chuyển tiền cùng lúc cả hai tháng 5 và 6. Riêng các trường hợp chi trả bằng tiền mặt, Bưu điện tỉnh thực hiện việc chi trả tháng 5, 6 cùng một kỳ phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và bảo đảm hoàn thành việc chi trả trước ngày 20-5.

Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch, cơ quan BHXH địa phương có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ưu tiên lựa chọn phương án nhận qua tài khoản cá nhân để vừa kịp thời, an toàn và thuận tiện, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Bà Vũ Thị Thanh Vân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, tính đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện xong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6 cho 30.550 đối tượng.

QUANG VŨ