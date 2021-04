PVN nộp ngân sách nhà nước hơn 19.000 Tỷ đồng

Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Quý I/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN tiếp tục được duy trì ổn định, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn đều vượt so với kế hoạch đề ra. PVN nộp ngân sách Nhà nước 19.023 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch quý và tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Toàn Tập đoàn có 17/22 đơn vị hoạt động kinh doanh có lãi, trong đó có 12/17 đơn vị có tăng trưởng so với cùng kỳ.

Người lao động dầu khí làm việc trên mỏ Sông Đốc

Theo đánh giá của PVN, để có được kết quả trên, các đơn vị đã quyết liệt tối ưu giá trị, tiết giảm chi phí với tổng số tiền ước đạt 2.835 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn trong quý I.

Tin, ảnh: PHAN HÀ