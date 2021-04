Thép xây dựng tăng giá từng ngày

Đang vào mùa cao điểm xây dựng, nhu cầu thép và nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) ở mức cao, tăng từ 20-25% khiến giá thép tăng mạnh từ cuối tháng 3 đến nay. Thậm chí có ngày giá thép tăng đến 2 lần.

Công nhân thi công tại một công trình xây dựng dân dụng trên đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu.

Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh VLXD trên địa bàn TP. Vũng Tàu ngày 8/4 cho thấy, giá thép xây dựng tăng từ 5-7% so với thời điểm cuối tháng 3. Thông tin từ các chủ cửa hàng kinh doanh VLXD cho thấy, giá thép tăng nóng từng ngày. Hiện thép phi (Ф) 8 là 17.500 đồng/kg (tăng trung bình gần 1.000 đồng/kg); Ф10 là 122.000 đồng/cây (dài 11,7m); Ф12 là 174.000 đồng/cây; Ф16 là 307.000 đồng/cây; Ф20 có giá 480.000 đồng/cây, tăng bình quân từ 5.000-7.000 đồng/cây.

Theo đại diện của Công ty CP vật liệu xây dựng số 15, đường 30/4, TP. Vũng Tàu, từ tháng 3 đến tháng 6, thời tiết khô ráo nên nhiều công trình xây dựng được khởi công. Do đó, nhu cầu về gạch, sắt, thép, đá, cát… tăng mạnh. Lượng hàng bán ra mỗi ngày tăng từ 20-25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chu kỳ thị trường, cuối năm giá thép giảm, vào vụ từ tháng 2 dương lịch giá tăng trở lại nhưng đợt này giá tăng liên tục từ đầu năm và tăng mạnh nhất từ cuối tháng 3 đến nay.

Giá VLXD tăng trong những tháng đầu năm không chỉ tác động lên các DN sản xuất mà còn khiến nhà thầu gặp khó khăn, nhất là các gói thầu đã được ký kết theo giá trọn gói hay đơn giá cố định. Một số chủ thầu xây dựng cho hay, giá sắt thép tăng bao nhiêu % sẽ khiến chi phí đội lên thêm từng đó và đồng nghĩa với lợi nhuận giảm, nếu nhà thầu không tính toán kỹ, có thể bị lỗ. Ngoài ra, người dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cũng phải tính toán lại nguồn kinh phí.

Anh Lê Văn Thanh, một chủ thầu xây dựng ở TP. Vũng Tàu nhận thi công hai căn biệt thự liền nhau cách đây 3 tháng. Nay công trình vừa hoàn thành phần thô , đang tiếp tục đổ bê tông cốt thép một số hạng mục khác như cột tường bao, trụ cổng… Anh Thanh nói: “Công trình tôi nhận trọn gói nên gặp khó khăn khi thép tăng giá liên tục. Mới cuối tuần trước giá thép Ф 6.4 Việt Nhật chỉ 16.000 đồng/kg thì tính đến ngày 8/4, tôi mua về đã tăng lên 17.500 đồng/kg; hay như thép Ф 10, cây 11,7m cũng đã tăng từ 120 ngàn đồng lên 122 ngàn đồng/cây… Tuy chưa đến mức phải bù lỗ, nhưng cứ tình hình này thì chẳng còn lời được bao nhiêu”, anh Thanh nói.

Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), ngay từ sau Tết Tân Sửu, giá thép thành phẩm trong nước đã tăng mạnh, bình quân khoảng 14.500 - 15.100 đồng/kg (tăng 20%) so với giá đầu tháng 12/2020 và là vùng giá cao nhất trong 5 năm qua. Còn tính đến đầu tháng 4 này, giá sắt thép xây dựng đã tăng hơn 40%. Nguyên nhân do giá các nguyên vật liệu sản xuất thép tăng cao đột biến trên thị trường toàn cầu. Mặt khác, giá thép trên thế giới đang ở mức cao chưa từng có do giá quặng sắt tăng mạnh cũng như nhu cầu thép tăng mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, châu Âu. Cụ thể, giá quặng sắt tính đến đầu tháng 3/2021 ghi nhận mức trên 170 USD/tấn, tăng 55% so với cuối năm 2020 và gấp đôi cùng kỳ năm trước; giá thép cuộn cán nóng (HRC) ở mức 660 USD/tấn, tăng 44% so cùng kỳ năm trước.

Dự báo giá thép trong tháng 4 và trong những tháng tới dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao do giá thép và quặng sắt quốc tế cao hơn và so với năm 2020, nhu cầu thép năm 2021 sẽ tăng từ 3 - 5%. Động lực tăng đến từ các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai như cao tốc Bắc - Nam; cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ; sân bay quốc tế Long Thành; thị trường bất động sản, nhà ở được dự báo sẽ “nóng” trở lại trong năm nay. Bên cạnh đó, một số hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP... được thực thi kỳ vọng có thêm thị trường xuất khẩu mới. Mặc dù nhu cầu sử dụng sắt, thép được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới, nhưng do dịch bệnh COVID-19 ở một số nước vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ khiến việc xuất khẩu lưu thông hàng hóa sẽ hạn chế, nên nguồn cung không dồi dào sẽ càng đẩy giá thép tăng cao thời gian tới.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU