Ngày đầu ra quân thuận lợi

Ngày 1/3, cùng cả nước, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021. Trong ngày đầu ra quân, công tác điều tra đã diễn ra thuận lợi.

Điều tra viên Chi cục Thống kê TP. Bà Rịa (trái) hướng dẫn viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP. Bà Rịa khai báo thông tin tổng điều tra kinh tế 2021.

Ngay sau lễ ra quân, bà Võ Thị Thanh Đa, cán bộ phụ trách tổng điều tra kinh tế Chi cục Thống kê TP. Bà Rịa đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Thúy, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, TP. Bà Rịa đăng nhập tài khoản và điền thông tin theo biểu mẫu điện tử Web-form. Chỉ sau 2 phút hướng dẫn, bà Thúy đã thao tác và điền thông tin trong bảng hỏi một cách thành thạo với các nội dung như: thông tin định danh cơ sở, số lao động, thu nhập, vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sử dụng phần mềm quản lý… “Tôi đã được Chi cục Thống kê TP. Bà Rịa tập huấn, hướng dẫn trước đó. Các nội dung bảng hỏi khá rõ ràng nên việc thao tác cũng thuận lợi”, bà Thúy nói.

Bà Võ Thị Thanh Đa cho biết, so với năm 2017, tổng điều tra năm nay đối với DN, đơn vị sự nghiệp rút ngắn được các thao tác, chi phí in bảng biểu do việc điều tra được thực hiện trên bản điện tử. Chi cục Thống kê TP. Bà Rịa cũng đã trang bị đầy đủ hệ thống máy móc để phục vụ công tác điều tra.

Ông Phạm Ngọc Thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP. Vũng Tàu thông tin, trong đợt 1, TP. Vũng Tàu thực hiện điều tra 5.887 DN ngoài quốc doanh, 192 cơ sở sự nghiệp và hiệp hội. Để bảo đảm việc điều tra diễn ra thuận lợi, chính xác, chi cục đã cử 40 điều tra viên cùng đội ngũ giám sát đến DN, đơn vị để hướng dẫn cách điền thông tin qua phầm mềm điện tử. Đồng thời tổ chức họp theo tuần, tháng nhằm ghi nhận những vướng mắc, khó khăn có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để kịp thời hỗ trợ, xử lý.

BR-VT tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 đối với gần 12 ngàn DN; 635 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, gần 60 ngàn đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Ông Nguyễn Thư, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng BCĐ tổng điều tra kinh tế tỉnh cho biết, cuộc tổng điều tra sẽ giúp các sở, ngành của tỉnh nắm số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; qua đó biết được quy mô GRDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GRDP, làm tiền đề để tính toán số liệu GRDP địa phương và đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xác định những tiềm năng, lợi thế cần khai thác, những rào cản, thách thức phải vượt qua và đề ra những quyết định phù hợp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Cuộc tổng điều tra thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 1/3 đến 30/5), tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối DN; các chi nhánh, văn phòng đại diện của DN nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp. Giai đoạn 2 (từ 1/7 đến 30/7/2021) điều tra khối cá thể và tôn giáo.



