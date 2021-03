Năng suất điều giảm mạnh

Giá điều có thể tăng trong thời gian tới Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), xuất khẩu hạt điều 2 tháng đầu năm 2021 đạt 75 ngàn tấn và 442 triệu USD, tăng 46,1% về khối lượng và tăng 21,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lượng cung điều nhân ở Việt Nam không nhiều trong khi giá mua điều thô vẫn đang cao. Do lượng điều xuất khẩu tăng mạnh, nên nhu cầu nhập khẩu điều thô nguyên liệu phục vụ cho chế biến càng lớn. Khối lượng hạt điều nhập khẩu trong tháng 2/2021 ước đạt 70 ngàn tấn với giá trị nhập khẩu ước đạt 90 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu hạt điều 2 tháng đầu năm 2021 đạt 194 ngàn tấn và 270 triệu USD, tăng 82,8% về khối lượng và tăng 53,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Giá điều nhân dự báo có xu hướng tăng trong thời gian tới vì lượng cung điều nhân ở Việt Nam không nhiều trong khi giá mua điều thô vẫn đang cao không cân đối được với giá điều nhân. Bên cạnh lợi thế do thực thi các hiệp định thương mại, dự báo giá hạt điều năm 2021 nhiều khả năng sẽ phục hồi do giá năm 2020 đã giảm xuống mức thấp.