Lan tỏa phong trào tiết kiệm điện

Chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thời gian qua đã tạo sự lan tỏa ở nhiều cơ quan, đơn vị, DN và người dân. Nhân sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất 2021, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu về các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn.

•Phóng viên: Chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Ông Trần Thanh Hải: Chương trình sử dụng điện an toàn và tiết kiệm đã được chúng tôi triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, Công ty phối hợp với các điện lực địa phương thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho nhân dân; kiểm tra lưới điện, tuyên truyền tại nhà cho người dân về việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Song song đó, ngành cũng hướng dẫn người dân kiểm tra đường dây, thiết bị điện để kịp thời sửa chữa, bảo đảm sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Đối với các DN, Công ty cũng đề nghị tắt các thiết bị điện không cần thiết, dán nhãn năng lượng, thay các thiết bị chiếu sáng sử dụng nhiều điện năng sang các thiết bị công nghệ cao, ít tiêu tốn điện năng… Còn tại các trường học, ngành điện tổ chức cuộc thi tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua hình thức trả lời các bộ câu hỏi, sân khấu hóa…

• Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của các hoạt động trên?

- Sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh tăng dần qua từng năm. Điều này chứng minh được hiệu quả mang lại từ các chương trình là rất lớn. Chẳng hạn, năm 2020, toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 140 triệu kWh, trong đó khối sản xuất công nghiệp đã tiết kiệm được gần 124 triệu kWh. Riêng 3 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện tiết kiệm được hơn 33 triệu kWh. Bên cạnh đó, hiệu quả của việc tiết kiệm điện còn được thể hiện qua chỉ số đàn hồi điện. Hiện nay, chỉ số đàn hồi điện (tỷ lệ giữa mức tăng trưởng về nhu cầu cung cấp điện năng và mức tăng trưởng của GDP) giảm xuống mức dưới 1%. Chỉ số này càng giảm sẽ góp phần đóng góp vào sự tăng trưởng của GDP.

Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT dán poster tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất 2021 tại cổng Công ty.

•Bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành còn những giải pháp gì để bảo đảm nguồn điện vận hành ổn định, an toàn, thưa ông?

- Hàng năm, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đều rà soát, đánh giá các chỉ số điện năng phục vụ cho các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế và sinh hoạt để dự báo tăng trưởng. Từ đó, ngành có kế hoạch kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp để đầu tư thêm các công trình điện. Cụ thể, Công ty liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng; tích cực chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh.

Năm 2021, ngành đã và đang triển khai đầu tư 6 công trình lưới điện và trạm biến áp Xuyên Mộc, Châu Đức. Dự kiến đến tháng 4/2021, các công trình này sẽ được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, trong điều kiện các nguồn tài nguyên điện truyền thống từ thủy điện, than, dầu khí… đang dần cạn kiệt, việc đầu tư phát triển năng lượng tái tạo như: điện gió, điện năng lượng mặt trời, điện sinh khối… sẽ góp phần giảm tải, chia sẻ và tiết kiệm cho nguồn điện lưới quốc gia.

Trên địa bàn tỉnh đã phát triển 573 MWp năng lượng điện tái tạo, trong đó nguồn năng lượng từ hệ thống solar farm là 294MWp, nguồn từ điện năng lượng mặt trời áp mái là 279MWp. Công ty Điện lực BR-VT quản lý 3.123 khách hàng lắp điện năng lượng mặt trời áp mái với công suất 279MWp. Sản lượng điện phát ra từ hệ thống này hàng năm khoảng 350 triệu kWh, chiếm 5,3% toàn sản lượng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng.

•Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm nay, ngành điện triển khai những hoạt động gì, thưa ông?

- Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty không tổ chức sự kiện theo hình thức tập trung đông người. Các hoạt động hưởng ứng được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, phát động và tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV và DN, đặc biệt là khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 10.000 kWh/tháng trở lên thực hiện và tắt đèn chiếu sáng cùng các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất (từ 20g30 đến 21g30 ngày 27/3). Bên cạnh đó, Công ty cũng phối hợp với Sở GD-ĐT tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại các buổi chào cờ đầu tuần trong tuần lễ từ 15 đến 27/3.

•Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

ĐÔNG HIẾU

(thực hiện)