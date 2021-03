Nguồn cung tăng, giá heo giảm

Dịch tả heo châu Phi được kiểm soát, người chăn nuôi mạnh dạn tái đàn nên nguồn cung thịt heo tăng trở lại. Nhờ đó, giá thịt heo có xu hướng giảm dần trong thời gian qua.

Thực hiện tốt công tác phòng dịch, đàn heo của gia đình bà Vũ Thị Kim Tuyền (ấp Đông Linh, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) đang dần phục hồi.

BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG

Ghi nhận ngày 22/3 cho thấy, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh hiện ở mức 75-76 ngàn đồng/kg, giảm 10 ngàn đồng/kg so với trước Tết, kéo theo giá thịt heo tại chợ giảm.

Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) cho biết, so với tháng trước, giá thịt heo bán lẻ tại chợ đã giảm 10 ngàn đồng/kg, dao động trong khoảng 130-180 ngàn đồng/kg. Cụ thể, thịt ba rọi 150 ngàn đồng/kg; sườn non 180 ngàn đồng/kg; sườn già 130 ngàn đồng/kg; thịt nạc vai 140 ngàn đồng/kg; nạc đùi 135 ngàn đồng/kg… Theo lý giải của các tiểu thương, nguyên nhân khiến giá thịt heo giảm là do dịch tả heo châu Phi được khống chế nên nguồn cung dồi dào.

Qua thực tế cho thấy, việc tái đàn trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đã đem lại hiệu quả. Tổng đàn heo dần phục hồi gần bằng với thời điểm chưa có dịch bệnh. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, tính đến hết tháng 2/2021, tổng đàn heo toàn tỉnh đạt 415.367 con, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt heo hơi cung ứng cho thị trường 12.920 tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Hầu hết các trang trại có quy mô lớn đủ điều kiện an toàn đã tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, đẩy nhanh tốc độ tăng đàn, tái đàn.

Bà Lữ Thị Vân, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Bà Rịa cho biết, trung bình mỗi ngày, bà bán khoảng 50kg thịt heo các loại, trong đó lượng thịt bỏ mối cho các quán ăn chiếm 75%. “Thời điểm này, giá thịt heo có chiều hướng giảm do nguồn cung khá dồi dào. Hơn nữa, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác như: cá, tôm, trứng… cũng giảm nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn nguồn thực phẩm cho gia đình”, bà Vân cho biết thêm.

Tại các các siêu thị như: Co.op Mart, Co.op Food, VinMart+… giá thịt heo vẫn giữ bình ổn, thậm chí còn giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Từ nay đến 31/3, siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ đều có chương trình giảm giá 15% cho sản phẩm thịt đùi heo, vai heo.

Đàn heo của gia đình ông Đoàn Thanh Thủy (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) phát triển tốt.

ĐÀN HEO PHỤC HỒI

Với việc duy trì ổn định, tăng quy mô chăn nuôi, tái đàn sau thời gian ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, lượng heo tái đàn tăng nhanh, giúp nguồn cung ổn định. Khảo sát tại một số hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cho thấy, lượng heo tái đàn đã tăng đáng kể so với thời điểm cuối năm 2020.

Bà Vũ Thị Kim Tuyền (ấp Đông Linh, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) là hộ có nhiều năm chăn nuôi heo. Trong đợt dịch tả heo châu Phi, đàn heo của gia đình bà không bị lây nhiễm. Song do lo sợ ảnh hưởng của dịch bệnh, bà bán phá đàn nên thua lỗ nặng và chỉ nuôi 8-10 con để cầm chừng. Từ cuối năm 2020, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, bà bắt đầu nâng số lượng đàn heo. Hiện nay, bà đang nuôi 50 con heo, trong đó có 7 con heo nái, còn lại chủ yếu là heo thịt. Bà Tuyền cho biết: “Trước khi chuẩn bị tái đàn, tôi đã khử trùng toàn bộ chuồng trại. Heo giống được mua ở những nơi có địa chỉ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn và được tiêm vắc xin phòng một số bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, để tránh rủi ro, tôi cũng hạn chế người lạ vào khu vực chăn nuôi. Tháng 2 vừa qua, tôi đã xuất chuồng 10 con heo thịt trong đợt tái đàn này. Với giá heo hơi ở mức 74-76 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi khoảng 1,5 triệu đồng/con”.

Người dân mua thịt heo tại siêu thị Lotte Vũng Tàu.

Tương tự, ông Đoàn Thanh Thủy (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) cho hay, do chủ động các biện pháp phòng dịch, bảo đảm an toàn, thời gian qua đàn heo gần 100 con của gia đình ông vẫn khỏe mạnh, phát triển tốt. Ông Thủy nói: “Mặc dù chủ động các biện pháp phòng, chống dịch nhưng tôi cũng không dám tái đàn ồ ạt. Gần 100 con heo thịt của gia đình được nuôi theo hình thức gối đầu, cứ 2 tháng, gia đình sẽ xuất chuồng 1 lứa khoảng 1/3-1/2 đàn. Giá heo hơi thời điểm này tuy có giảm so với thời điểm Tết nhưng vẫn có lãi”.

Gia đình tôi có 4 người. Trước Tết, giá thịt heo cao nên tôi ưu tiên dùng các loại thực phẩm thay thế là cá, gà… Mỗi tuần, gia đình tôi chỉ ăn 2-3 bữa thịt heo, mỗi bữa 300-400g. Từ sau Tết, giá thịt heo giảm từ 5.000-10.000 đồng/kg nên tôi đã tăng cường sử dụng thịt heo trong các bữa ăn của gia đình. (Bà Trần Thị Tuyết, hẻm 788, Bình Giã, TP. Vũng Tàu)

Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-PTNT) cho biết, hiện giá thịt heo đã giảm so với thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu, một phần do nguồn cung thịt heo dồi dào trở lại, trong khi giá các loại thịt gia cầm, trứng, thủy sản… đang ở mức thấp, nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Tuy vậy, giá thịt heo vẫn ở mức cao. Nguyên nhân là do giá heo giống cao (1,5-3 triệu đồng/con), cộng với giá thức ăn chăn nuôi tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo ông Trung, dù là quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm đầu của các nước Đông Nam Á nhưng Việt Nam vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, phải phụ thuộc vào nước ngoài tới hơn 80%. Trong khi đó, chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm tới 70%. Vì vậy, nếu giá thức ăn chăn nuôi còn tăng trong thời gian tới sẽ đẩy chi phí chăn nuôi và giá bán lẻ thịt heo sẽ tăng. DN là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên và nông dân chịu hậu quả nặng nề nhất, đặc biệt là người chăn nuôi có quy mô vừa và nhỏ.

NNgười dân mua thịt heo tại chợ Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu).

Để duy trì và phát triển ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng, Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý dịch tễ, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời khi có bệnh xảy ra; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm và các bệnh nguy hiểm khác trên động vật. Chi cục cũng tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ, vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ, vận chuyển, mua bán động vật trên địa bàn tỉnh. “Song song đó, Chi cục sẽ hỗ trợ bà con nông dân, chủ trang trại tổ chức tái đàn heo theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cũng như hướng dẫn DN, cơ sở cung cấp heo giống tăng cường nhân giống, cung ứng heo giống chất lượng để người chăn nuôi, DN tái đàn thuận lợi”, ông Trung nói.

Giá thức ăn chăn nuôi sẽ kéo giá thịt heo tăng? Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh kéo theo giá thành sản phẩm chăn nuôi tăng theo, khiến người chăn nuôi lo lắng. Theo các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, giá thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng liên tiếp từ những tháng cuối năm 2020 đến nay với mức tăng trung bình từ 5-10 ngàn đồng/bao loại 25kg/lần. Tính đến thời điểm này, mức chênh lệch đã lên đến 40-45 ngàn đồng/bao so với trước đó. Hiện tại, giá cám gia cầm đang ở mức 265-280 ngàn đồng/bao; giá cám gia súc 290-300 ngàn đồng/bao. Giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, cộng với giá heo giống còn cao (2,5-3 triệu đồng/con) nên dù giá heo hơi đang ở mức khá 74-76 ngàn đồng/kg, nhưng nhiều hộ không dám mạo hiểm tái đàn, tăng đàn mà chỉ chăn nuôi cầm chừng. Bởi theo các hộ chăn nuôi nếu không tính toán kỹ thì việc tái đàn, tăng đàn trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều rủi ro, sợ đầu tư nhiều, giá heo giảm, dịch bệnh sẽ vướng nợ. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, chi phí thức ăn chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm. Chẳng hạn, để nuôi 1 con heo đạt 100kg, trung bình phải tiêu thụ hơn 10 bao thức ăn loại 25kg/bao, trị giá khoảng 3 triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí vaccine phòng bệnh, hóa chất vệ sinh khử trùng tiêu độc... Vì vậy, nếu giá thức ăn chăn nuôi còn tăng trong thời gian tới sẽ đẩy chi phí chăn nuôi và giá bán lẻ thịt heo sẽ tăng.

Bài, ảnh: SONG HIẾU