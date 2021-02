Tập đoàn Viettel tăng trưởng 27,7% trong năm 2020

Tổng doanh thu các lĩnh vực dịch vụ số của Viettel năm 2020 (bao gồm giải pháp công nghệ thông tin, thanh toán số, nội dung số, IA, lưu trữ dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng) tăng trưởng 27,7% so với năm 2019. Con số này cao gấp đôi so với mức tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, 14,7%.

Một số nền tảng số nổi bật do Tập đoàn Viettel xây dựng đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong năm 2020 gồm có: Y tế (Telehealth), giáo dục (Viettel Study), thanh toán (Viettel Pay) và giao thông thông minh (ePass).

Trong số đó, Viettel Telehealth là nền tảng tiên phong, khởi đầu cho cuộc cách mạng về tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại Việt Nam, với hơn 1.000 điểm đã đi vào hoạt động. Trong đại dịch COVID-19, tổng giá trị các giải pháp số do Tập đoàn Viettel thực hiện để hỗ trợ Chính phủ và các bộ, ngành lên tới gần 4.400 tỷ đồng.

Viettel đã tạo ra nền tảng hoàn chỉnh cho các dịch vụ Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, từ đó triển khai đồng loạt các dự án về Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, triển khai đô thị thông minh tại 06 tỉnh/thành phố. Viettel đã vận hành hệ thống giám sát an toàn thông tin cho 34 tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó, hàng loạt dịch vụ nội dung số, thương mại điện tử, lưu trữ dữ liệu… liên tục được Viettel cho ra đời và làm mới, ngày càng đi vào cuộc sống.

Năm 2020, Viettel tiếp tục khẳng định vị thế đứng đầu về an ninh mạng tại Việt Nam, doanh thu trong lĩnh vực tăng trưởng 54% so với năm 2019.

QUANG VŨ