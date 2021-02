Nhóm cổ phiếu Dầu khí tiếp tục đà tăng giá

Trong phiên giao dịch ngày thứ 2 sau kỳ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục giữ đà tăng mạnh, đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong phiên 18/2.

Cổ phiếu GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, HoSE: GAS) đã có 2 phiên tăng liên tiếp. Trong ảnh: Kỹ sư, công nhân PV Gas trong giờ sản xuất.

Theo đó, DCM, DPM đồng loạt tăng trần với mức tăng lần lượt là 6,6% và 6,4%; GAS tăng mạnh 3,7% lên 90.100 đồng/cổ phiếu; PVS tăng 5,83% lên 21.800 đồng/cổ phiếu; PVD tăng 3,31% lên 23.400 đồng/cổ phiếu; PVC tăng 7,1%; PVB tăng 4,3%; PET tăng 4,3%; PVI tăng 2,2%; PVT tăng 2,3%; BSR tăng 2,48%; OIL tăng 0,8%; POW tăng 0,4%;…

Nhóm cổ phiếu Dầu khí tăng mạnh nhờ sự hưng phấn của thị trường chung, đồng thời có thêm sự hỗ trợ của giá dầu thời gian qua tăng tích cực. Tính đến đầu giờ sáng ngày 18/2, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô WTI giao tháng 4/2021 đứng ở mức 61,75 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 17/2, giá dầu WTI giao tháng 4/2021 đã tăng tới 1,76 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 4/2021 đứng ở mức 64,94 USD/thùng, tăng 0,60 USD/thùng trong phiên và đã tăng tới 1,67 USD so với cùng thời điểm ngày 17/2.

Tin, ảnh: PHAN HÀ