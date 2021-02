Nhiều sản phẩm vàng độc đáo ngày vía Thần Tài

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) là ngày đẹp để sắm sửa lễ vật cúng Thần Tài. Trong ngày này, người dân thường mua vàng với mong muốn một năm “mua may bán đắt”.

Người dân mua vàng tại Cửa hàng PNJ Bà Rịa (269A, Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa) sáng 18/2.

Đáp ứng tâm lý khách hàng, các công ty vàng bạc lớn đã tung ra các dòng sản phẩm mới, đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, với hình tượng chính là trâu vàng - con giáp của năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Cửa hàng trưởng PNJ Bà Rịa (269A Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa) cho biết, năm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ra mắt bộ trang sức Kim Ngưu vàng 18k, vòng chạm linh vật bằng vàng 24k. Dòng sản phẩm này đúc nguyên khối với khóa chốt được khắc chữ “Lucky”, ngụ ý mang lại một năm may mắn, an khang và thuận lợi; phiên bản giới hạn bộ ba miếng vàng Xuân Phú Quý độc đáo… Các bộ sưu tập của PNJ được áp dụng công nghệ thiết kế mới tinh xảo, tạo nét riêng biệt với mong muốn đem đến cho khách hàng nhiều may mắn.

Sản phẩm vàng miếng Xuân - Phú - Quý của PNJ.

Trong khi đó, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), ngoài các sản phẩm vàng miếng truyền thống, SJC còn tung ra các sản phẩm vàng miếng Phúc - Lộc - Thọ (loại 1 chỉ và 2 chỉ); vàng miếng đúc hình Thần Tài, Phật Di lặc; đồng tiền vàng may mắn in chữ Vạn sự như ý, Lộc phúc thọ khang, An khang thịnh vượng, vàng miếng 12 con giáp, mặt dây chuyền 12 con giáp, đặc biệt là tượng con trâu chế tác tinh xảo, có trọng lượng từ 1 đến 10 lượng vàng.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, từ mùng 6 Tết, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đã mở cửa trở lại. Một số khách hàng đã đến mua và đặt hàng nhưng lượng khách chưa đông. Dự báo trong ngày vía Thần Tài, lượng khách mua vàng sẽ tăng 5-7 lần so với ngày thường. Vì vậy, vào ngày vía Thần Tài, các cửa hàng sẽ mở cửa sớm hơn, từ 6 giờ sáng, thay vì 8 giờ như ngày bình thường. Thời gian đóng cửa cũng sẽ muộn hơn, tùy vào lượng khách.

Tại cửa hàng PNJ Bà Rịa, anh Nguyễn Văn Hưng (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) cho biết, vợ chồng anh đến mua nhẫn và 1 chỉ vàng cho ngày vía Thần Tài với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. “Các sản phẩm vàng cho ngày vía Thần Tài khá đa dạng, nhiều sản phẩm gắn với trâu vàng - con giáp của năm - được chế tác tinh xảo, từ bộ trang sức đến vàng miếng…”, anh Hưng nhận xét.

Ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh vàng trên đường 30/4 (TP. Vũng Tàu) như: Kim Thành Ngọc Mai, Kim Tài, Kim Phát… sáng 18/2 cũng cho thấy, lượng khách đến mua vàng chưa đông, chỉ từ 5-10 khách/cửa hàng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh như: PNJ, DOJI, Kim Minh… đã có phương án bảo đảm an toàn cho khách hàng. Theo đó, các cửa hàng đều chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, yêu cầu khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn khi vào cửa hàng. Bên cạnh đó, các DN, cửa hàng kinh doanh vàng, bạc cũng đẩy mạnh áp dụng hình thức bán hàng trực tuyến trong ngày vía Thần Tài nhằm góp phần hạn chế tụ tập đông người, tránh lây nhiễm COVID-19.

Giá vàng SJC giảm mạnh trước ngày vía Thần Tài Trong phiên giao dịch ngày 19/2, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc, với mức giảm từ 250-350 ngàn đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào ở mức 55,7 triệu đồng/lượng; bán ra 56,25 triệu đồng/lượng, giảm 350 ngàn đồng chiều mua vào và giảm 250 ngàn đồng chiều bán ra so với ngày 18/2. Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào 55,75 triệu đồng/lượng, bán ra 56,3 triệu đồng/lượng, giảm 350 ngàn đồng ở chiều mua vào, giảm 250 ngàn đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, PNJ niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,7 triệu đồng/lượng; bán ra 56,25 triệu đồng/lượng, giảm 300 ngàn đồng ở cả hai chiều.

Nhiều người quan niệm mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ may mắn cả năm. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế khuyên người dân cần căn cứ khả năng tài chính và nhu cầu để chọn mua sản phẩm phù hợp. Bên cạnh đó, khách hàng có thể mua một lượng nhỏ vàng miếng, nhẫn trơn mang ý nghĩa tượng trưng hơn là mua ồ ạt, vì giá vàng ngày vía Thần Tài thường đắt hơn so với ngày thường và sẽ “lao dốc” ngay sau đó. Ngoài yếu tố giá cả, người mua vàng cần chú ý chi phí chế tác, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng vàng và lựa chọn các cửa hàng kinh doanh vàng uy tín.

