Lo lắng thất thu vụ trái cây Tết

Thời điểm này, các nhà vườn trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh đang vào công đoạn cuối cùng chuẩn bị thu hoạch trái cây cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2021. Thế nhưng, năm nay nhiều loại trái cây đứng trước nguy cơ thất thu do thời tiết diễn biến bất thường.

Do ảnh hưởng của thời tiết, người trồng dưa trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: Vườn dưa của gia đình ông Nguyễn Văn Chinh (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

NĂNG SUẤT GIẢM

Chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ giữa tháng 10 âm lịch, gia đình ông Nguyễn Văn Chinh, ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc và nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã đồng loạt xuống giống vụ dưa Tết.

Vụ Tết này gia đình ông Chinh xuống giống khoảng 1ha dưa lưới loại tròn và dài. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay lạnh hơn nhiều so với mọi năm nên cây dưa lưới gặp nhiều bất lợi, bởi dưa là loại cây thích hợp với nhiệt độ nóng vì vậy trái dưa chậm lớn, trọng lượng cũng nhẹ hơn. Nếu như vụ dưa Tết năm ngoái, 1ha gia đình ông Chinh thu từ 25-30 tấn dưa thì năm nay sản lượng ước chỉ khoảng 20 tấn, trọng lượng trái cũng chỉ đạt từ 1,4-1,8kg thay vì 1,5-2kg như mọi năm. Trái dưa nhỏ, mẫu mã kém nên ước tính vụ dưa Tết này năng suất và doanh thu giảm từ 20-30%.

Thời tiết năm nay không thuận lợi với người nông dân trồng dưa hấu ở huyện Long Điền và TP. Bà Rịa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến trái ra trễ hơn mọi năm. Có hơn 20 năm canh tác dưa hấu vụ Tết, ông Đặng Hữu Đức, xã An Ngãi, huyện Long Điền cho biết, chưa năm nào làm vụ dưa Tết khó như năm nay. Do ít nắng, lạnh và xuất hiện sương muối nên hầu hết các ruộng dưa đều bị cháy lá, xoăn ngọn, ảnh hưởng nhiều đến năng suất của cây dưa. Vụ dưa hấu Tết này, gia đình ông Đức trồng 2.000m2 dưa hấu dài giống Rồng Xanh (tương đương 2.000 cây). Do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng dưa hấu dự báo cũng giảm đáng kể, từ 25-30%.

Do trái chín sớm, vườn bưởi của ông Phạm Anh Ta (xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) đang phải thực hiện biện pháp neo trái.

NGUY CƠ THẤT THU

Vụ Tết luôn là vụ sản xuất được nông dân trông chờ nhất trong năm, bởi giá bán luôn cao hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, dù đang là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không riêng gì các vùng trồng dưa, mà nhiều loại trái cây khác cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết, khiến sản lượng giảm. Giá bán tại thời điểm này cũng thấp hơn so với những năm trước từ 20-30%. Tại vùng bưởi da xanh Sông Xoài (TX. Phú Mỹ), do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh và lịch thời vụ sản lượng bưởi Tết năm nay cung ứng ra thị trường ước tính khoảng 300 tấn, giảm 200 tấn so với năm ngoái.

Vẫn còn khoảng 20 ngày nữa mới đến thời vụ xuất bán cao điểm vụ Tết, song những ngày qua, vườn bưởi của ông Phạm Anh Ta (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) đang phải xuất bán trước khoảng 1/3 diện tích. Mặc dù đã dùng biện pháp neo trái, song ông Ta vẫn buộc phải thu hoạch sớm do trái cây chín trước Tết. Việc xuất bán trong thời điểm giá bưởi đang xuống thấp, khiến thu nhập của nông dân giảm đi đang kể. Với loại bưởi da xanh đang xuất bán hiện tại, nhà vườn chỉ đang bán được giá bằng ½ so với giá Tết. Cụ thể, bưởi loại 1 đang bán với giá 30.000 đồng/kg, bưởi loại 2,3 chỉ có giá khoảng 18.000 - 20.000 đồng/kg. “Cả tuần nay tôi đang phải thực hiện biện pháp cuối cùng là neo trái, để mong số còn lại xuất bán đúng dịp Tết. Tuy nhiên, biện pháp sẽ ảnh hưởng đến “sức khỏe” của cây, chi phí sản xuất cũng theo đó mà tăng thêm, nhưng nếu không làm vậy, phần lớn diện tích bưởi sẽ buộc phải thu hoạch thời điểm trước Tết”, ông Ta cho hay.

Còn tại các vùng trồng thanh long xử lý vụ chong đèn phục vụ thị trường Tết trên địa bàn huyện Xuyên Mộc như xã Bưng Riềng, Bông Trang, các nhà vườn cũng như đang “ngồi trên đống lửa” khi đã cận kề Tết Nguyên đán, song giá thanh long vẫn ở mức thấp. Hiện giá tại vườn đang được các thương lái thu mua từ mức 5-7 ngàn đồng/kg thanh long ruột trắng, 10-13 ngàn đồng/kg đối với thanh long ruột đỏ. Ông Nguyễn Văn Quang, ấp Trang Nghiêm, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc cho rằng, hiện mức giá đang thấp hơn so với thời điểm năm ngoái từ 5- 7 ngàn đồng/kg.

Không chỉ giá thấp, việc tiêu thụ thanh long tại các địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn, thương lái kén và ít đặt hàng hơn mọi năm, đến thời điểm này hơn 50% diện tích vẫn đang phải chờ thương lái tới đặt, thu mua thanh long dịp Tết, khiến không ít nhà vườn lo lắng.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU