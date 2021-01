Phương tiện dồi dào, sức mua chậm

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố các số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết. Theo đó, người dân muốn phản ánh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông thì liên hệ qua Cục Cảnh sát giao thông: 0995676767; 0692342608. Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ: 0912.125.055 và số 0916608085 (Tổng Cục đường bộ Việt Nam); 0962665953 (Thanh tra Bộ GT-VT). Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông: 0989088719- 0977497891-0913363509-0936198387. Phản ánh và muốn được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa: 0243.8451888.