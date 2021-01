Thành tựu to lớn về giảm nghèo

Công tác xóa đói giảm nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước ta. Cùng cả nước, với nỗ lực không ngừng, thời gian qua, BR-VT đã đạt nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn TX.Phú Mỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

XIN THOÁT KHỎI HỘ NGHÈO

Câu chuyện xin thoát nghèo của anh Võ Văn Đời (45 tuổi) và chị Lê Thị Hạnh (42 tuổi, thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) là một câu chuyện đẹp. Đầu năm 2020, khi 2 người con lớn có việc làm, anh Đời viết đơn tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo để nhường cho người khác cần hơn. “Kinh tế gia đình tôi so với trước kia đã đỡ hơn nhiều rồi. Từ khi 2 đứa con lớn có việc làm cũng đỡ đần ba mẹ được ít nhiều để lo cho 3 đứa em học hành. Mình giờ vẫn còn có sức khỏe, còn có thể lao động được, trong khi xung quanh mình, nhiều người còn khó khăn hơn nên tui muốn nhường chính sách ấy cho người khó khăn hơn”, anh Đời nói về lý do xin thoát nghèo.

Ở thôn Thọ Xuân, không ai không biết đến hoàn cảnh khó khăn trước đây của vợ chồng anh Đời - chị Hạnh. Gần 20 năm trước, anh chị lấy nhau, đất đai không có, vốn liếng cũng không nên ai kêu gì làm nấy. Năm 2013, khi được đưa vào danh sách hộ nghèo, con cái được giảm tiền học phí rồi được hỗ trợ tiền điện hàng tháng, hưởng bảo hiểm y tế, anh Đời như bớt được phần nào gánh nặng. Năm 2016, anh Đời được tặng bò giống và được hỗ trợ vay ưu đãi 40 triệu đồng để chăn nuôi dê. Ngày đi làm thuê, chiều về anh Đời trồng cỏ nuôi dê, nuôi bò. Sau vài năm, vợ chồng anh đã gây được đàn dê lên 12 con và đàn bò 4 con. Cùng với đó, năm 2017, anh Đời được hỗ trợ xây nhà tình thương. Từ ngày có ngôi nhà nhỏ, cuộc sống của gia đình anh đỡ vất vả hơn nhiều. Vợ chồng anh chị có điều kiện chắt chiu, tích cóp, từng bước ra khỏi hộ nghèo. Năm 2020, anh Đời là một trong những tấm gương được huyện Châu Đức tuyên dương vì nỗ lực vươn lên thoát nghèo bằng sự cần cù, chịu thương, chịu khó. “Nhờ được hưởng các chính sách ưu đãi hộ nghèo mà cuộc sống gia đình tôi đã đỡ cực. Vợ chồng tôi biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước nhiều lắm”, anh Đời cho biết.

Gia đình ông Nguyễn Văn Á (52 tuổi, ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa) cũng là câu chuyện đẹp khác về nỗ lực thoát nghèo. Năm 2015, gia đình ông được xã Long Phước công nhận hộ cận nghèo chuẩn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nhờ được hưởng các chính sách dành cho hộ nghèo về BHYT, miễn giảm học phí cho con, nhất là vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng làm ăn, vợ chồng ông Á được tiếp thêm động lực để vươn lên. Từ nguồn vốn hỗ trợ, vợ chồng ông Á mua con bê nhỏ và 4 con dê về chăn nuôi. Niềm vui đến với gia đình ông khi năm 2017, vợ chồng ông được cấp ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, gia đình ông còn được hỗ trợ 200 con gà giống để phát triển kinh tế. Nhờ cần mẫn, siêng năng, không ngại khó, kinh tế gia đình ông giờ đã đỡ vất vả hơn. Năm 2018, ông Á tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Tính đến nay thu nhập bình quân hàng tháng của gia đình ông khoảng 15 triệu đồng.

Gia đình bà Phạm Thị Định (thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) một trong những hộ nghèo được Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam tặng Nhà đại đoàn kết năm 2020. Trong ảnh: Đại diện công ty và Sở LĐTBXH trao tặng 2 triệu đồng cho gia đình bà Định ngày dọn về nhà mới.

KỲ TÍCH THOÁT NGHÈO

Không chỉ gia đình anh Võ Văn Đời, ông Nguyễn Văn Á mà chúng tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện thoát nghèo của người dân khắp trên quê hương BR-VT nhờ tính cần cù lao động, sự hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước. Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ chính sách trao “cần câu” thiết thực hỗ trợ và cổ vũ để người nghèo tự phấn đấu vươn lên. Qua đó, nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững, không tái nghèo. Tại một số địa phương đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo, theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020, trước 2 năm so với kế hoạch.

Điển hình như đầu giai đoạn 2016-2020, huyện Long Điền có 3.343 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,65% so với tổng số hộ dân, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 470 hộ, chiếm 1,5% tổng số hộ dân. Theo ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền, huyện đã đưa ra nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo. Từng đối tượng, huyện có giải pháp cụ thể tương ứng. Những gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn lực về lao động để tự vươn lên thoát nghèo, huyện kết nối mạnh thường quân bảo trợ thường xuyên. Tất cả trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo được rà soát để có giải pháp hỗ trợ, không để các cháu bỏ học giữa chừng...

Chương trình mục tiêu giảm nghèo đã huy động sức mạnh, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn xã hội đã tạo nguồn lực to lớn thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện. Với việc triển khai đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách giảm nghèo đã giải quyết bớt phần nào khó khăn cho người nghèo, hộ nghèo. Vốn vay được giải quyết kịp thời, đúng mục đích nhằm giúp hộ nghèo đầu tư và phát triển sản xuất, góp phần tăng thu nhập, tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo bền vững.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Sơn đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Võ Văn Đời.

Cùng với đó, các địa phương khác đã triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo về giáo dục, y tế, nhà ở... dành cho hộ nghèo. Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, giai đoạn 2016-2020, các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được triển khai thực hiện tốt. Những nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch... đã được đáp ứng, điều kiện sống của người nghèo đã được cải thiện đáng kể. Các chính sách hỗ trợ đặc thù giảm nghèo bền vững và các chương trình lồng ghép khác cũng đã được triển khai tốt. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo luôn đạt và vượt chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh chỉ còn 2.083 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,73% so với tổng số hộ dân, giảm 7,47% so với đầu năm 2016. Bình quân mỗi năm, số hộ nghèo, cận nghèo giảm 1,49%. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh thoát nghèo là 2.008 hộ/1.770 hộ kế hoạch giao, đạt tỷ lệ 113,47%.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN