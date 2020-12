Trầm lắng thị trường lịch Tết Tân Sửu 2021

Những ngày này, tại hệ thống nhà sách trên địa bàn đã tràn ngập sắc đỏ của những cuốn lịch năm mới với đủ chủng loại. Các loại lịch Tết Tân sửu 2021 đa dạng mẫu mã, trình bày bắt mắt và in trên chất liệu giấy đẹp, chất lượng.

Khách hàng chọn mua lịch Tết Tân Sửu 2021 tại Nhà sách Fahasa Vũng Tàu.

Để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, nhiều nhà sản xuất lịch đã không ngừng cải tiến công nghệ in ấn, tung ra thị trường những sản phẩm lịch có góc nhìn riêng, mang đậm yếu tố văn hóa dân gian như tài lộc, phú quý cát tường, trò chơi dân gian mừng năm mới của các dân tộc ở nước ta. Đại diện các nhà sách cũng cho biết, vẫn như mọi năm, các loại lịch Tết năm nay khá đa dạng về mẫu mã, nội dung, kích thước và được in trên chất liệu giấy đẹp, chất lượng như: lịch để bàn, lịch tờ lò xo, lịch tờ nẹp thiếc, lịch block, lịch đại… Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, phân khúc lịch bình dân năm nay số lượng in ít hơn năm ngoái và giảm giá bán, riêng phân khúc lịch cao cấp vẫn là mặt hàng đắt giá nhờ được đầu tư bài bản về mặt nội dung.

Ghi nhận tại Nhà sách Fahasa Vũng Tàu (tầng 1, siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu) cho thấy, lịch năm nay vẫn là các chủ đề quen thuộc như Phúc - Lộc - Thọ, Tài - Lộc, mai vàng, các biểu tượng may mắn như túi vàng, đồng tiền,… Các sản phẩm lịch tờ (loại 5 tờ, 7 tờ) còn có hình danh lam thắng cảnh Việt Nam và thế giới, hoa trái thiên nhiên và hình ảnh về đời sống văn hóa truyền thống của dân tộc, trò chơi dân gian… Từ hoa cảnh, chữ viết, con người trên mỗi trang lịch đều thể hiện rõ nét tính truyền thống của dân tộc Việt và được các nhà xuất bản chăm chút hơn về màu sắc, họa tiết. Do năm 2021 là năm Tân Sửu nên các sản phẩm lịch năm nay có thêm rất nhiều hình ảnh về con trâu được vẽ cách điệu.

Chị Phạm Mỹ Ngọc Hân, Quản lý nhà sách Bạch Đằng, TP. Bà Rịa cho biết, năm nay mẫu mã lịch được nhà sản xuất đầu tư bắt mắt, gắn với truyền thống, nét đẹp phong cảnh quê hương. Kích cỡ lịch cũng có nhiều loại từ những cuốn sổ lịch bỏ túi, lịch tiểu, lịch trung, lịch đại và cực đại… nên người tiêu dùng dễ chọn lựa. Xu hướng được ưa chuộng hơn hiện đang nghiêng về phân khúc lịch block treo tường và lịch bàn và đây cũng là một trong những phân khúc cạnh tranh nhất trên thị trường lịch Tết hàng năm.

Anh Nguyễn Thái Hưng, nhà ở đường Ông Ích Khiêm, TP. Vũng Tàu vừa chọn mua một cuốn lịch block với giá 85.000 đồng cho biết: “Năm nào tôi cũng chọn mua lịch block để treo trong nhà. Dạo quanh các nhà sách, tôi nhận thấy lịch năm nay có mẫu mã đa dạng, chất liệu in ấn cũng rất tốt. Tôi đặc biệt thích các bộ lịch in hình hoa lá, thiên nhiên và cảnh đẹp của quê hương đất nước, vì vậy tôi chọn block lịch in hình hoa mai để treo trong nhà”.

Thông thường, mỗi năm giá lịch tăng từ 5% đến 15%, nhưng năm nay thị trường lịch khá bình ổn về giá. Cụ thể, lịch block nguyên bộ có giá từ 70.000 - 750.000 đồng tùy loại, lịch tờ giá từ 13.000 - 27.000 đồng, lịch để bàn từ 26.000 - 37.000 đồng... Các mẫu lịch thiết kế đặc biệt, kích cỡ siêu cực đại với nguyên liệu cao cấp có giá từ 550.000 đồng đến 850.000 đồng/bộ. Để kích cầu tiêu dùng, ngay từ đầu tháng 11, các nhà sách đã giảm giá lịch từ 10-30%. Tuy nhiên, dù thời điểm này đã bước sang tháng 12 nhưng sức mua vẫn khá chậm.

Chị Nguyễn Thị Như Thảo, Cửa hàng trưởng hàng sách Fahasa Vũng Tàu cho biết, nếu như mọi năm ngay từ đầu mùa lịch sức mua đã tăng thì năm nay dù đã bước sang tháng 12 nhưng khách đặt lịch cho công ty, cơ quan, thậm chí khách mua lẻ cũng khá ít. Do sức mua giảm nên nhà sách cũng giảm lượng hàng nhập về và đã giảm giá 30% ngay từ đầu tháng 11. “Dịch COVID-19 cũng khiến vật tư khan hiếm, giá thành sản xuất cao hơn và sức mua cũng giảm đáng kể nên năm nay, các đơn vị sản xuất và phân phối như chúng tôi đều không tăng giá bán. Hy vọng từ nay đến hết tháng 12, lượng khách lẻ sẽ nhiều hơn”, chị Thảo nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU