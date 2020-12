Không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá dịp Tết

Dự báo nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán Tân Sửu của người dân sẽ tăng mạnh và tập trung vào tháng 12 âm lịch. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công thương xung quanh vấn đề cung cấp hàng hóa và bình ổn giá trong dịp này.

• Phóng viên: Công tác chuẩn bị, dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu đã được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Ông Trương Văn Thôi: Sở Công thương đã ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh. Song song đó, căn cứ Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 30/10/2020 của Bộ Công thương, Sở cũng đã tham mưu trình UBND tỉnh xem xét ban hành Chỉ thị thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Công thương đã đề nghị các địa phương, các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ truyền thống chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết một cách hợp lý nhằm duy trì ổn định lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.

• Sở Công thương dự báo sức mua, giá cả hàng hóa trong dịp Tết diễn biến ra sao?

- Trong 11 tháng năm 2020, giá cả hầu hết các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Riêng các mặt hàng biến động nhiều nhất là rau củ, hải sản, do từ tháng 7 đến tháng 10, mưa bão nhiều, nguồn cung giảm mạnh so với các tháng khác.

Theo thông lệ vào những tháng cuối năm, thị trường tiêu dùng hàng hóa sẽ sôi động do người dân tập trung thu nhập tích lũy trong năm vào việc chi tiêu mua sắm hàng hóa Tết. Tuy nhiên, năm nay dự báo sức mua của người dân sẽ không tăng mạnh như mọi năm do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế. Dự kiến giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu những tháng cuối năm nay tăng khoảng từ 5-10% so với cùng kỳ năm trước và tập trung vào tháng 12 âm lịch.

Người dân chọn mua thực phẩm tại Co.op Mart Vũng Tàu.

• Thịt heo là một trong những mặt hàng thiết yếu dịp Tết. Giá bán mặt hàng này vẫn quá cao, nhiều người lo ngại, vào dịp cận Tết, nguồn cung mặt hàng này khan hiếm và sẽ đẩy giá tăng cao, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

- Theo thông tin từ Sở NN-PTNT, ngày 20/4/2020, ổ dịch tả heo châu Phi cuối cùng trên địa bàn tỉnh tại xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) đã được khống chế và đến nay không phát sinh thêm ổ dịch mới. Từ tháng 4 đến nay, người chăn nuôi đã có khoảng thời gian khá dài để tái đàn, phục hồi chăn nuôi sau dịch. Đến nay, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 415 ngàn con, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2019. Mặt khác, do giá thịt heo tăng cao nên nhu cầu của mặt hàng này cũng giảm và người dân dần chuyển sang các loại thịt thay thế như: gà, bò, vịt hoặc thịt đông lạnh. Do đó, chúng tôi dự báo Tết năm nay sẽ không thiếu nguồn cung thịt heo.

• Ông có lời khuyên gì cho người dân khi mua sắm hàng Tết, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi, sống?

- Người dân chỉ nên mua hàng hóa đủ dùng trong các ngày Tết, không cần tích trữ nhiều hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống, do hệ thống thương mại, dịch vụ cung cấp hàng hóa đã phát triển rộng khắp. Thời gian phục vụ bán hàng tại các hệ thống này diễn ra liên tục, chỉ gián đoạn vào chiều 29 hoặc 30 tháng Chạp và ngày mùng 1 Tết. Đến ngày mùng 2 Tết, một số siêu thị, cửa hàng và chợ đã hoạt động trở lại nên người dân không lo khan hiếm. Về hàng hóa, người dân nên chọn mua những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, không nên mua hàng trôi nổi, ảnh hưởng tới sức khỏe. Sở sẽ tiếp tục yêu cầu lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra hàng hóa để bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

• Xin cảm ơn ông!

ĐÔNG HIẾU

(Thực hiện)