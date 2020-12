HỢP DOANH ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NAM CÔN SƠN: Khẳng định vị thế công trình trọng điểm quốc gia

Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. 20 năm qua, hệ thống đường ống luôn vận hành an toàn, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Kỹ sư, công nhân NCSP thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường ống dẫn khí.

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

20 năm trước, ngày 15/12/2000, Hợp doanh đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) được thành lập giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) và 2 tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới là BP (Anh quốc) và Statoil (Na Uy). Hiện nay, NCSP là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Vietnam AS. Trong đó, PV GAS là nhà điều hành dự án. Mục đích của hợp doanh là thiết kế, xây dựng, sở hữu, vận hành hệ thống đường ống dài 400km, nhà máy xử lý khí, trạm van nhằm vận chuyển, xử lý khí, condensate từ lô 06.1, lô 11.2 và các lô khác từ bồn trũng Nam Côn Sơn, cung cấp cho các nhà máy sản xuất điện, đạm tại BR-VT và tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Hoàng Minh, Giám đốc NCSP, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, dự án đã đạt được những thành quả to lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các nhà đầu tư, đồng thời góp phần quyết định vào việc hình thành khu công nghiệp khí - điện - đạm lớn nhất Việt Nam tại TX. Phú Mỹ. Trong quá trình hoạt động, dự án luôn bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến con người, môi trường và tài sản. Độ tin cậy vận hành toàn hệ thống NCSP đạt mức 99,96%.

Đến nay, hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã tiếp nhận, xử lý, vận chuyển và cung cấp ổn định, an toàn gần 100 tỷ m3 khí và 23 triệu thùng condensate. Đặc biệt, có thời điểm lượng khí do dự án cung cấp đã góp phần sản xuất khoảng 40% tổng sản lượng điện cả nước. Qua 7 lần nâng công suất và đầu tư mở rộng nhà máy, công suất hệ thống đã tăng từ 10 lên 22 triệu m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng cho phát điện cũng như tạo tiền đề phát triển khai thác các mỏ khí mới tại bồn trũng Nam Côn Sơn.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của NCSP được đào tạo, huấn luyện và trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết. Họ luôn năng động, sáng tạo, không ngừng cải tiến, làm chủ công nghệ cũng như các hệ thống quản lý tiên tiến. “Từ chỗ toàn bộ các vị trí chủ chốt do các chuyên gia nước ngoài nắm giữ, từ năm 2008 đến nay, 100% vị trí trong NCSP đều do người Việt Nam đảm trách”, ông Hoàng Minh cho hay.

Với thiết kế ban đầu của Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn có công suất 10,48 triệu mét khối khí ngày đêm khi mới đưa vào vận hành cuối năm 2002, trải qua 18 năm vận hành, nhà máy đã nâng công suất lên hơn gấp đôi thông qua 7 lần nâng công suất.

GẮN TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Bên cạnh những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp khí Việt Nam, NCSP đã và đang chủ động, tích cực tài trợ, đóng góp vào các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện sống và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân địa phương. Hàng năm, NCSP dành gần 1 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Trọng tâm mà NCSP hướng tới là các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng quà cho người nghèo và đặc biệt quan tâm đầu tư cho các địa phương có đường ống khí Nam Côn Sơn đi qua.

Các dự án an sinh xã hội được NCSP triển khai trong thời gian qua mang ý nghĩa nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao về hiệu quả. Hàng năm, bên cạnh thực hiện chương trình an sinh xã hội theo kế hoạch đã được phê duyệt, người lao động NCSP còn tích cực tham gia các chương trình từ thiện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS tổ chức cũng như trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, hỗ trợ phụ nữ nghèo, tổ chức bếp ăn 2000 đồng, tặng quà gia đình khó khăn… với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Mới đây nhất, giữa tháng 11 vừa qua, NCSP đã tài trợ gần 7 tỷ đồng mua trang thiết bị y tế và giáo dục cho tỉnh BR-VT. 3 đơn vị được thụ hưởng trong đợt này là Bệnh viện Bà Rịa với gói trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng, Bệnh viện Mắt gần 2 tỷ đồng và Trường TH Trần Văn Thượng (TP. Bà Rịa) gần 990 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2020, tổng cộng NCSP đã tài trợ gần 2,3 triệu USD để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

