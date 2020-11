Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Sáng 24/11, UBND TP. Vũng Tàu phối hợp với Điện lực TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền về các biện pháp sử dụng điện an toàn, phòng chống chạm chập cháy nổ và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu phố, chợ trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Tại hội nghị, Điện lực TP. Vũng Tàu tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh tai nạn điện có thể xảy ra khi sử dụng điện trong gia đình, cơ quan; cách sử dụng các thiết bị điện thông dụng; phạm vi an toàn đối với hành lang lưới điện cao áp và các quy định pháp luật về an toàn hành lang lưới điện, các mức xử phạt hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện…

VÂN ANH