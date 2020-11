Hồ tiêu - thời vàng son bao giờ trở lại?

Thống kê từ Sở NN-PTNT, nếu như vào thời điểm cách đây 5-6 năm, giá tiêu ở mức cao, người dân ồ ạt tăng diện tích thì nay, khi giá giảm mạnh, nhiều diện tích tiêu bị nhiễm bệnh và chết đã khiến diện tích tiêu của tỉnh cũng giảm theo. Hiện toàn tỉnh chỉ còn trên 11.300ha, giảm hơn 1.830ha so với cùng kỳ năm 2019; tổng sản lượng tiêu thu hoạch ước đạt trên 19.340 tấn, bằng 91,7% so với kế hoạch, giảm 1.754 tấn so cùng kỳ năm ngoái.