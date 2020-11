Hướng về lợi ích cộng đồng

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện gia dụng miễn phí cho các gia đình chính sách; kéo dây điện thắp sáng đường quê… là các hoạt động mà ngành điện triển khai nhân Tháng Tri ân khách hàng năm 2020.

Nhân viên Điện lực Xuyên Mộc sửa chữa điện cho hộ nghèo xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc).

Gần 1 tuần qua, con đường dẫn vào ấp Ông Tô (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) không còn bị bao phủ bởi màn đêm, bởi nơi đây vừa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng do Điện lực Xuyên Mộc triển khai thực hiện.

Trước đây, con đường dẫn vào ấp Ông Tô có khá nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, nhưng chưa có đèn đường thắp sáng vào ban đêm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự… Qua khảo sát, các đoàn viên Điện lực Xuyên Mộc đã tiến hành kéo 1.200m dây và lắp 30 bộ bóng đèn dọc tuyến đường này. Chị Phan Thị Hồng Trâm, Ban Công tác Mặt trận ấp Ông Tô cho biết: “Từ ngày có bóng đèn thắp sáng, người dân yên tâm đi lại, không còn cảnh phải lo lắng vì mất an toàn giao thông do trời tối nữa”.

Không chỉ lắp đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn, Điện lực Xuyên Mộc còn sửa chữa điện cho 37 hộ nghèo tại 2 xã Hòa Hiệp và Hòa Hưng. Anh Phạm Cao Cường, kỹ sư an toàn điện Điện lực Xuyên Mộc cho biết, các bóng đèn sử dụng đều là loại tiết kiệm điện, được lắp đặt với khoảng cách hợp lý, an toàn để vừa bảo đảm chiếu sáng và tiết kiệm tiền điện cho người dân.

Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực BR-VT thông tin: Các hoạt động trong Tháng Tri ân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện trên toàn quốc mới mục đích hướng tới phát triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hiện đại chuyên nghiệp, trong đó khách hàng là trọng tâm phát triển.

Nhân viên Điện lực Xuyên Mộc lắp bóng đèn đường giao thông nông thôn ở ấp Ông Tô (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Trong Tháng Tri ân khách hàng, ngành điện sẽ bảo đảm duy trì và thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên liên quan đến dịch vụ khách hàng như: giảm thiểu thời gian mất điện và bảo đảm ổn định cung cấp điện, không để xảy ra sự cố chủ quan, xử lý các vị trí lưới điện hạ áp, đường dây sau công tơ khách hàng vượt đường mất an toàn; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực cung cấp điện ổn định và mở rộng phạm vi cung cấp điện…

Ngoài các hoạt động sửa chữa điện cho hộ nghèo, Điện lực các địa phương còn thực hiện tuyên truyền bằng xe loa về sử dụng điện an toàn, không thu tiền điện tại nhà, cấp điện, thanh toán tiền điện qua dịch vụ thanh toán điện tử… Trong đó, với chương trình “Thắp sáng đường quê”, năm 2020, Công ty Điện lực tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn đã kéo 7,7km đường dây điện, kinh phí 230 triệu đồng.

“Mục tiêu của chương trình trong Tháng Tri ân khách hàng là giảm thời gian cấp điện mới, tổ chức xử lý sự cố nhanh nhất, giải đáp thắc mắc khiếu nại khách hàng nhanh nhất, bảo đảm vận hành hệ thống an toàn tốt nhất. Ngành điện cũng tri ân, khuyến khích khách hàng hưởng ứng các dịch vụ mới như dịch vụ công quốc gia, dịch vụ điện theo phương thức điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, lắp đặt và sử dụng điện mặt trời áp mái...”, anh Hiếu thông tin thêm.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU