Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh tế

Hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh đang có mức tăng trưởng khá tốt. Điều này cho thấy dấu hiệu tích cực trong việc tiếp cận vốn của DN. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), với tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện nay, tín dụng những tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tiếp tục có mức tăng khá. Dự kiến cả năm 2020 có khả năng đạt 8-10%, góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Khách hàng giao dịch tại HDbank Vũng Tàu.

CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH KHÁ CAO

Theo phản ánh của các ngân hàng, từ đầu năm đến nay, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là do đại dịch COVID-19 gây ra nhưng với những giải pháp kịp thời và cụ thể nên nhiều ngân hàng đã có được những kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Một số ngân hàng, nhất là khối ngân hàng có vốn Nhà nước đã gần hoàn thành mục tiêu cả năm. Theo lãnh đạo BIDV Bà Rịa, tính đến đầu tháng 10/2020, huy động vốn tại chi nhánh gần 3.907 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch quý, tăng trưởng 7,7% so với đầu năm. Dư nợ cuối kỳ đạt hơn 6.927 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch quý; tăng trưởng 9,3% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 171 tỷ đồng, hoàn thành 108,9% kế hoạch quý.

Ở khối ngân hàng tư nhân, một số ngân hàng cũng đạt các chỉ tiêu kinh doanh khá cao. Ông Nguyễn Gia Hồng, Giám đốc HDBank Vũng Tàu cho biết: Tính đến cuối tháng 10, huy động vốn tại chi nhánh đạt 2.420 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái; cho vay 6.254 tỷ đồng, tăng 3%, lợi nhuận đạt 169 tỷ đồng.

Theo đánh giá của NHNN, trong điều kiện nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, quý I/2020 tín dụng tăng rất chậm, quý II tăng nhanh hơn một chút, nhưng vẫn trong bối cảnh hết sức khó khăn do dịch tác động tiêu cực tới nhiều ngành, lĩnh vực, thì kết quả đạt được trong quý III vừa qua là rất đáng mừng. Cụ thể, tính đến cuối tháng 8, tăng trưởng tín dụng mới đạt khoảng 4,75%, nhưng đến hết tháng 9 đã đạt khoảng 6,1%. Điều này cho thấy, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế đối diện nhiều khó khăn chung do tác động của dịch, nhưng các DN đang chuyển biến tích cực và linh hoạt. Vì vậy, trong điều kiện vẫn còn khó khăn có khoản nợ cũ, nhưng DN vẫn sẵn sàng tiếp cận các khoản vay mới do được các tổ chức tín dụng giãn, hoãn, cơ cấu lại các khoản nợ cũ.

TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG SẼ ĐẠT MỨC 8-10%

Để đạt được mục tiêu đó, NHNN đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó thực hiện tích cực việc xử lý khó khăn cho DN thông qua cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, miễn giảm lãi vay. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, NHNN đã 3 lần giảm lãi suất điều hành. Cộng lại mức giảm sau 3 lần là khoảng 1,5-2% đã tạo nguồn vốn rẻ cho các NHTM, giúp DN và người có nhu cầu vay vốn với lãi suất thấp hơn. Bên cạnh đó, bản thân các ngân hàng cũng đã giảm chi phí, giảm các điều kiện để hỗ trợ DN vay với lãi suất thấp hơn.

Trong các tháng còn lại của năm 2020, NHNN sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, NHNN cam kết thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tạo thanh khoản thuận lợi nhất để các ngân hàng thương mại có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng; tiếp tục xem xét điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng cấp tín dụng cho người dân, DN, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, hiệu quả.

NHNN cũng đang tích cực rà soát, hoàn thiện các chính sách tín dụng, đặc biệt là Thông tư 01/2020/TT-NHNN tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng, tập trung vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đầu tư các dự án hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện nay, việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hồi phục kinh tế của Chính phủ, cùng các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của ngành ngân hàng, tín dụng những tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tiếp tục có mức tăng khá, dự kiến cả năm 2020 có khả năng đạt 8-10%, góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Báo cáo của NHNN Chi nhánh BR-VT cho biết: Tính đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế đạt 151.700 tỷ đồng, tăng 7,76% so với đầu năm. Tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 101.500 tỷ đồng, tăng 13,84% so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục được các ngân hàng tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bài, ảnh: PHAN HÀ