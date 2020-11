Tổng cục Thống kê cho biết, thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội nên số lượng DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. Số DN thành lập mới tháng 11/2020 tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019; số DN quay trở lại hoạt động tăng 5,4% và tăng 59,8%. Cụ thể, trong tháng 11/2020, cả nước có gần 13,1 ngàn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 284,8 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 119,7 ngàn lao động, tăng 7,3% về số DN, tăng 72% về vốn đăng ký và tăng 65,3% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với tháng trước và tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 11 tháng năm 2020, cả nước có gần 124,3 ngàn DN thành lập mới, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên quy mô vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới tăng 21,7%.

Trong tháng, cả nước còn có 5.315 DN quay trở lại hoạt động, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2019; có 2.771 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 15,9% và tăng 30,8%; có 4.471 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,9% và tăng 5,7%; có 1.941 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 37,4% và tăng 30,6%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124,3 ngàn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.878,9 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 970 ngàn lao động, giảm 1,9% về số DN, tăng 19,3% về vốn đăng ký và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 11 tháng đạt 15,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 3.086,9 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 36,2 ngàn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 4.965,8 ngàn tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

LAN ĐỨC