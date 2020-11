Tăng cường phối hợp phòng, chống hàng giả

Các cơ quan chức năng tập trung nhiều nguồn lực để chống hàng giả, hàng gian lận thương mại nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi. Phóng viên báo BR-VT có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh về vấn đề này.

* Phóng viên: Nhiều năm qua, cơ quan chức năng tập trung nhiều nguồn lực để chống hàng giả, gian lận thương mại, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn diễn ra nhiều. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Ông Nguyễn Văn Hải: Với việc tập trung của các cơ quan chức năng, hoạt động chống hàng giả, hàng gian lận thương mại... thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định. Hàng nhái, hàng giả bị phát hiện tập trung vào các nhóm như thực phẩm, bánh kẹo, bia… và chủ yếu là do một số cơ sở kinh doanh mua bán chứ không xuất phát từ hành vi sản xuất. Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã kiểm tra 1.306 vụ, qua đó phát hiện 258 vụ vi phạm. Lực lượng QLTT đã xử lý 253 vụ với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 4,7 tỷ đồng (gồm tiền phạt hành chính, truy thu và trị giá hàng hóa tịch thu). Trong số đó, có 1 vụ vi phạm đã chuyển cho công an xử lý hình sự. Đó là vụ xâm phạm quyền khi một cơ sở sản xuất mượn nhãn hiệu bia khác để kinh doanh.

So với các địa phương khác, việc vi phạm về sản xuất hàng giả trên địa bàn tỉnh không quá phức tạp. Các vụ vi phạm bị phát hiện chủ yếu là hàng hóa nhập từ các nơi khác về và qua đơn thư tố cáo của các DN sản xuất. Dựa trên những nguồn tin và các dấu hiệu nghi ngờ vi phạm, Cục sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.

* Việt Nam đã gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định thương mại tự do với châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Vậy theo ông, đây có phải là một trong những lý do khiến tình trạng hàng ngoại đội lốt hàng Việt ngày càng tăng?

- Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng của Việt Nam nói chung, BR-VT nói riêng đã và đang là vấn nạn mà cơ quan QLTT luôn đấu tranh để xử lý. Khi thị trường mở cửa, nhất là khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và CPTPP, hàng hóa vào Việt Nam sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Vì vậy, một số nhóm đối tượng sản xuất hàng hóa ở nước ngoài đã lợi dụng đưa hàng hoá vào Việt Nam rồi lấy mác xuất xứ từ Việt Nam để xuất khẩu, nhằm hưởng ưu đãi thuế dành cho nước thành viên của Hiệp định. Hàng hóa đội lốt Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

* Theo ông, đâu là giải pháp căn cơ giúp kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tình trạng vi phạm hàng gian, hàng nhái và gian lận thương mại?

- Mặc dù trong cuộc chiến chống hàng giả và gian lận thương mại lực lượng QLTT chủ trì và chịu trách nhiệm chính, nhưng sự tham gia và phối hợp của các cơ quan an ninh, công an, hải quan… hết sức quan trọng. Đặc biệt, người dân chính là đội ngũ hùng hậu, mạnh mẽ và có vai trò quyết định trong việc, phòng, chống, phát hiện và bài trừ các hoạt động vi phạm trong sản xuất kinh doanh cũng như tẩy chay các hàng hóa vi phạm, kém chất lượng, giả mạo trên thị trường…

Lực lượng QLTT khi xử lý một vụ việc vi phạm đều căn cứ trên các quy định của pháp luật sẽ nhận được sự đồng tình của cơ quan chức năng, nhà sản xuất kể cả người vi phạm.

* Dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới cũng là thời điểm kinh doanh trái phép hàng gian, hàng giả diễn biến phức tạp hơn. Cơ quan QLTT có kế hoạch gì để đối phó?

- Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng cao, dự báo tình hình thị trường sẽ có nhiều biến động. Đây là cơ hội cho những đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả lợi dụng để hoạt động. Để công tác chống hàng gian, hàng giả hiệu quả, Cục QLTT tỉnh đã chỉ đạo các đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các tổ dân phố phát hiện các trường hợp kinh doanh vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý. Trong đó, lực lượng QLTT sẽ chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng trọng điểm: như thuốc lá, xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG), mỹ phẩm, đường, thực phẩm…

Hàng hóa vi phạm về nhãn mác bị lực lượng QLTT tỉnh phát hiện và tịch thu.

Riêng với vai trò Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Cục QLTT cũng khuyến cáo người tiêu dùng, khi mua phải hàng giả, hàng nhái, có thể phản ánh đến các đội QLTT ở địa bàn, khu vực. Qua đó, lực lượng QLTT sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

* Xin cảm ơn ông!

ĐÔNG HIẾU (Thực hiện)