Vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm

Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 11/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các phường: 2, 3, 12, Thắng Nhì (TP. Vũng Tàu); phường Phước Nguyên, Phước Hưng và xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa); xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền); xã Phước Hội, Long Mỹ, Lộc An, thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ); xã Tân Hải, Tân Hòa, (TX. Phú Mỹ); xã Bình Ba, Suối Nghệ, Láng Lớn, Sơn Bình, Suối Rao, Xuân Sơn, Bình Trung, thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức); xã Xuyên Mộc, thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

Tại các điểm TXCT, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến vấn đề bảo đảm an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, kết cấu hạ tầng, trật tự đô thị…

Cử tri Lê Văn Thế (tổ 3, KP. Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VÂN ANH

NHIỀU KIẾN NGHỊ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Tình trạng mất trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường được nhiều cử tri đề cập. Cử tri Lê Thị Huệ (ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) kiến nghị địa phương cần khảo sát, lắp đặt đèn báo hiệu giao thông trên trục QL56 đoạn qua Trường TH Bình Ba và Trường THCS Trần Hưng Đạo để điều tiết giao thông, hạn chế tai nạn. Hiện nay, đây là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vào giờ HS tới trường, tan học, người tham gia giao thông rất đông và lộn xộn. Cử tri Nguyễn Thị Ngân (phường 12, TP. Vũng Tàu) cũng phán ánh giờ cao điểm, khu vực nút giao dẫn vào Trường THPT Nguyễn Khuyến có lượng xe lưu thông đông, hay xảy ra ùn tắc, nhiều người điều khiển xe đi ngược chiều, gây mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị ngành chức năng, địa phương và nhà trường có giải pháp giải quyết tình trạng này.

Cùng mối quan tâm về vấn đề giao thông, cử tri Huỳnh Văn Nghĩa (ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) phản ánh, tuyến đường Hải Lâm - Bàu Trứ, đoạn qua xã Long Mỹ thường xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri Nghĩa đề nghị Sở GT-VT xem xét lắp đặt biển báo giao thông hoặc gờ giảm tốc để hạn chế tình trạng trên.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng kiến nghị về vấn đề đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Cử tri Phạm Quốc Đạt (KP. 6, phường 2, TP. Vũng Tàu) phản ánh, đường Văn Cao khá thấp, mặt đường đã hư hỏng nặng nên thường bị ngập úng kéo dài khi có mưa lớn. Điều này đã ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân. Cử tri Phạm Quốc Đạt kiến nghị, UBND TP. Vũng Tàu sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này.

Cử tri Nguyễn Quang Sung (ấp Kim Giao, TT.Ngãi Giao) cho hay, nhiều năm qua, một số trụ điện ở tổ 2, tổ 3 ấp Kim Giao xuống cấp, dây điện sà xuống mặt đường, ban đêm không có điện đường chiếu sáng khiến người lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số cử tri thị trấn Phước Hải và Lộc An (huyện Đất Đỏ) còn phản ánh tình trạng sụt lún trên Tỉnh lộ 52 (cầu Bà Hằng) và sạt lở bờ kè từ đê hữu đến hướng cảng Lộc An và đề nghị địa phương sớm khắc phục.

“NÓNG” CHUYỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Cử tri Hoàng Minh Giáp (phường 2, TP.Vũng Tàu) cho biết, trên địa bàn phường có nhiều hộ gia đình kinh doanh homestay. Người đến thuê ở trong các homestay chủ yếu là khách đoàn. Buổi tối, khách tổ chức ăn nhậu, hát hò đến khuya, gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống những hộ xung quanh. Ngoài ra, các nhóm khách này còn để rác bừa bãi trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Cử tri Hoàng Minh Giáp kiến nghị UBND tỉnh và ngành du lịch cần sớm ban hành quy định về quản lý kinh doanh loại hình homestay.

Cử tri Lã Phúc Lộc (phường 12, TP.Vũng Tàu) phán ảnh trên địa bàn phường, tình trạng xe vận chuyển cá xả nước thải xuống đường, gây ô nhiễm môi trường đã tồn tại nhiều năm qua. Cùng với đó, nhiều chợ họp tự phát gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri Lộc kiến nghị UBND TP. Vũng Tàu sớm có phương án xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Cử tri Nguyễn Diệu (thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) cho rằng, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, để rác đúng nơi quy định, chính quyền cần xử lý quyết liệt để tăng tính răn đe.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị một số vấn đề như tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn phường 12 (TP. Vũng Tàu); chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; tuyến đường qua các tổ 10, 11, ấp Kim Giao (TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) xuống cấp; việc thi công hệ thống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (TP. Bà Rịa) chậm, ảnh hưởng việc đi lại của người dân; tình hình mất an ninh trật tự tại một số địa phương...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương tham dự buổi tiếp xúc trao đổi và giải đáp, làm rõ. Đồng thời, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận và cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ