Thúc đẩy các dự án trọng điểm triển khai đúng tiến độ

Hầu hết các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, du lịch, công viên, nông nghiệp công nghệ cao, khu đô thị… có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của BR-VT. Do đó, tỉnh đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án triển khai theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đây là những vấn đề cũng được thảo luận, bàn các giải pháp tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, diễn ra sáng 21/10. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp.

NHIỀU DỰ ÁN CHẬM SO VỚI KẾ HOẠCH

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, trên địa bàn tỉnh có 42 dự án, công trình trọng điểm cần tập trung thực hiện. Trong đó, có 19 dự án (12 dự án giao thông và 7 dự án thuộc lĩnh vực khác) đầu tư công và 23 dự án đầu tư bằng nguồn vốn DN (5 dự án khu đô thị, 9 dự án khác thuộc lĩnh vực logistics, xã hội, giao thông, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, điện…). Trong số 42 dự án nói trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã xác định 10 dự án trọng điểm sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 gồm: cầu Phước An; đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Vườn thú hoang dã Safari - huyện Xuyên Mộc; Khu đô thị Tây Nam TP. Bà Rịa; Trung tâm logistics Cái Mép Hạ; đường 991B; Trung tâm kiểm tra chuyên ngành khu vực Cái Mép - Thị Vải; chỉnh trang trục đường khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu; Công viên 30/4, TP. Bà Rịa; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Đức.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ san sẻ gánh nặng cho QL51. Trong ảnh: Mô hình cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thông tin về việc triển khai dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, dự án cầu Phước An đã được Bộ KH-ĐT xem xét, bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 2.400 tỷ đồng (khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án) trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo ông Chí, dự án chậm so với kế hoạch đề ra do vị trí đã được Bộ GT-VT phê duyệt trước đây vào năm 2013, nay do vướng quy định về khoảng cách an toàn cảng Phước An nên phía tỉnh Đồng Nai đề nghị dịch chuyển sang vị trí khác cách 140m, vì vậy phải lập lại thủ tục thỏa thuận tuyến. Hiện UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ GT-VT xem xét, chấp thuận vị trí mới xây dựng cầu Phước An. Khi Bộ GT-VT có văn bản trả lời, tỉnh sẽ hoàn chỉnh thủ tục để khởi công dự án. Đối với dự án Cao tốc Biên Hòa – Đồng Nai cũng đang chờ Trung ương phê duyệt chủ trương. Dự kiến năm 2023 mới có thể khởi công được.

Dự án vườn thú hoang dã Safari kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Xuyên Mộc có diện tích 630,3ha cũng chậm tiến độ do thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chậm. Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, một số dự án khác cũng chậm so với kế hoạch đề ra do gặp các vướng mắc, khó khăn như: vướng công tác giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư; vướng mắc về lập, điều chỉnh quy hoạch; một số dự án đang chờ ý kiến của các cấp thẩm quyền từ Trung ương… Ngoài ra, việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm là do việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan chưa có sự nhịp nhàng, đồng bộ.

BÁM SÁT, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỪNG DỰ ÁN

Ông Nguyễn Văn Thọ khẳng định, việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh phải được các sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ ban đầu. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát tiến độ từng dự án, rà soát nhiệm vụ, thủ tục theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nếu có vấn đề phát sinh, có thể trình lãnh đạo tỉnh điều chỉnh. Các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ và tập trung các nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, sớm giao đất sạch để thực hiện các dự án.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cũng xác định các nhiệm vụ trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Cụ thể, Sở GT-VT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về phương án đầu tư và tổng vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư dự án đường Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; tiếp tục triển khai thi công gói thầu đã khởi công và hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gói thầu số 37 từ Quốc lộ 51 đến cầu Mỏ Nhát thuộc dự án Đường 991B; tiếp tục thi công các gói thầu đã khởi công thuộc dự án đường Long Sơn – Cái Mép và phối hợp với UBND TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn lại của dự án…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sớm thành lập Tổ công tác thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh và tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ Công tác để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tại các cuộc họp giao ban định kỳ, chỉ định và giao các cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện của dự án.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Các dự án trọng điểm trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế, xã hội của BR-VT. Vì vậy, các ngành, địa phương phải tập trung rà soát, nhanh chóng xử lý các vướng mắc, khẩn trương giải phóng mặt bằng và thúc đẩy các thủ tục liên quan đến đất đai, triển khai lập các đồ án quy hoạch để sẵn sàng cho công tác đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tạo động lực để nhà đầu tư quyết tâm tham gia triển khai dự án. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, uy tín, tránh tình trạng nhà đầu tư khởi công xong rồi không thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, các địa phương, sở, ban ngành liên quan cần bám sát tiến độ từng dự án, rà soát nhiệm vụ, thủ tục theo quy định để tháo gỡ khó khăn kịp thời. Ngoài ra, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải có kiểm tra, giám sát cụ thể; các cơ quan, đơn vị cần thay đổi cách thức làm việc theo hướng bám sát công việc để đốc thúc, giải quyết từng phần việc cụ thể, không báo cáo chung chung mà không nêu rõ trách nhiệm. Đặc biệt, ở địa phương nào có dự án trọng điểm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy nơi đó cần phải vào cuộc một cách quyết liệt.

