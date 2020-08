Quy hoạch đồng bộ để phát triển Côn Đảo bài bản, xứng tầm

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo, diễn ra ngày 29/8. Cùng dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

NHIỀU CHỈ TIÊU ĐẠT THẤP

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo cho biết, 8 tháng năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên một số chỉ tiêu phát triển trên địa bàn huyện giảm so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công, nông, ngư nghiệp đạt 69% kế hoạch. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 62,08%, giảm 7,8% so cùng kỳ, trong đó doanh thu dịch vụ giảm 13,4% so cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, du lịch Côn Đảo 234.593 lượt khách, đạt 55,8% so với kế hoạch, giảm 21,4% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55,3% kế hoạch. Tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân chỉ đạt 22% kế hoạch.

Du khách tham quan Bảo tàng Côn Đảo.

Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tiếp tục được quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. Tình hình an ninh, quốc phòng ổn định. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được tăng cường, hạn chế tối đa các loại tội phạm xảy ra. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Côn Đảo kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát triển KT-XH theo quy hoạch đã được Chính phủ và tỉnh phê duyệt. Đồng thời cho chủ trương điều chỉnh giá đất phù hợp để thu hút các nhà đầu tư các dự án trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện Côn Đảo cũng đề xuất tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng kiến nghị các bộ, ngành liên quan nâng cấp sân bay Côn Đảo. Bên cạnh đó, quan tâm trùng tu sửa chữa Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo…

Du khách di chuyển trên cảng Bến Đầm để vào trung tâm Côn Đảo.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO XỨNG TẦM

Sau khi nghe báo cáo của Huyện ủy Côn Đảo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu các sở, ban, ngành nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, tập trung vào từng việc, từng nội dung để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho huyện Côn Đảo, đặc biệt là tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển hạ tầng cho huyện.

Đối với Côn Đảo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện cần chủ động nghiên cứu, đề xuất được giải pháp khả thi cho những tháng cuối năm. “Phải thay đổi tư duy, nhận thức và cách tiếp cận vấn đề, phối hợp với các sở, ban, ngành bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH trong những tháng cuối năm. Song song đó, huyện cần tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 870/QĐ-TTg, ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030” để đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và đề ra phương hướng trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đối với công tác an ninh quốc phòng, huyện cần quan tâm tập trung xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, để Côn Đảo không chỉ làm điểm đến sạch về môi trường sinh thái mà còn phải “sạch” về môi trường sống xã hội.

Về định hướng phát triển cho huyện Côn Đảo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh chủ trương ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng Côn Đảo với mục tiêu phát triển thành khu du lịch có chất lượng, mang tính dài hạn, bền vững. “Muốn vậy, thì các sở, ngành phải phối hợp với huyện Côn Đảo tham mưu UBND tỉnh có một quy hoạch đồng bộ để phát triển Côn Đảo một cách bài bản, căn cơ, xứng tầm. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề điện, nước và xử lý rác thải cho Côn Đảo”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

MẠNH CƯỜNG