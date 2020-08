Nhộn nhịp thị trường đồng phục học sinh

Năm học mới đang cận kề, đây là thời điểm các bậc phụ huynh trang bị cho con những vật dụng cần thiết chuẩn bị cho năm học mới. Ngoài sách vở, đồ dùng học tập, phụ huynh cũng tất bật tìm mua đồng phục để kịp cho con nhập học. Vì vậy, thị trường đồng phục khá nhộn nhịp.

Phụ huynh chọn mua đồng phục cho con tại chợ Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu).

GIÁ CẢ ỔN ĐỊNH

Những ngày này, tại các cửa hàng bán quần áo may sẵn, các nhà may, siêu thị, đồng phục học sinh (HS) được trưng bày khá nhiều với mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu với giá cả rất phong phú, đa dạng. Qua khảo sát cho thấy, đồng phục may sẵn phù hợp với quy chuẩn của trường học, có nhiều kích cỡ nên được phụ huynh lựa chọn, đặc biệt là phụ huynh có con học TH và THCS.

Tại Co.op Mart Vũng Tàu, các sản phẩm đồng phục HS có thương hiệu Việt như: Việt Tiến, Sanding, M&T... có giá bán khá cạnh tranh. Tùy thuộc vào mẫu mã, kích thước, chất lượng vải, giá dao động từ 80-180 ngàn đồng/áo sơ mi, 100-250 ngàn đồng/quần tây, các loại váy có giá từ 100-200 ngàn đồng/cái..., còn bộ đồng phục nữ (gồm áo và váy) dao động từ 159-270 ngàn đồng/bộ, đồng phục nam (áo và quần) từ 200-330 ngàn đồng/bộ (tùy thương hiệu).

Chị Lê Thị Giang (Kha Vạn Cân, TP. Vũng Tàu) vừa chọn mua 2 bộ váy đồng phục đi học cho con gái năm nay vào lớp 4 và 2 chiếc quần tây cho cậu con trai vào lớp 7 hết 772 ngàn đồng. Chị Giang cho biết: “3 năm nay tôi luôn mua đồng phục cho con tại siêu thị chứ không may. Sở dĩ tôi chọn mua đồng phục cho con vì giá vừa phải, chất liệu cũng tốt, lại dễ chọn mẫu phù hợp với trường của các con. Hơn nữa, dịp này siêu thị cũng đang áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá từ 20-30% đối với các mặt hàng đồng phục”.

Theo đại diện Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, các sản phẩm đồng phục HS được siêu thị nhập từ các nhà sản xuất trong nước có uy tín như: Sanding, Việt Tiến… Năm nay, giá ổn định và tương đương với năm trước. Đến thời điểm này, sức mua mặt hàng này cũng đã tăng gấp đôi, do phụ huynh chuẩn bị sách vở, quần áo cho con trước thềm năm học mới 2020-2021.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy, hiện tại sức mua đồng phục HS cũng đã tăng gấp đôi so với cách đây 1 tháng. Theo các tiểu thương, dù năm học này kết thúc trễ nhưng ngay từ đầu tháng 7, các tiểu thương đã đặt các DN may mặc các mẫu đồng phục nam, nữ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Phụ huynh, học sinh chọn mua đồng phục tại chợ Rạch Dừa sáng 23/8.

CÁC NHÀ MAY TĂNG TỐC

Thời điểm này, các nhà may cũng đang tăng tốc để hoàn thành đơn đặt hàng, bởi đây là thời gian cao điểm. Theo các chủ nhà may, hiện số lượng hàng đặt may tăng từ 2-3 lần so với bình thường, trong đó chủ yếu là đồng phục HS. Giá tiền công trung bình 1 bộ đồng phục HS từ 170-250 ngàn đồng, còn áo dài khoảng 300-350 ngàn đồng/bộ. Không chỉ may, nhiều nhà may còn chuẩn bị sẵn logo các trường để gắn trên áo.

Chị Huỳnh Thu Hiền (phường 7, TP. Vũng Tàu) có 2 con đang học Trường TH Quang Trung. Cuối tuần qua, chị đưa 2 con tới một tiệm may gần chợ phường 9 lựa chọn đồng phục. Chị Hiền cho biết: “Năm trước cháu vào lớp 1, tôi mua đồng phục ở trường. Tuy nhiên năm nay, tôi mua luôn đồng phục cho 2 cháu ở nhà may vì tôi biết nhà may có logo và mẫu đồng phục trường con tôi đang học. Mua quần áo may sẵn cũng rất tiện, vì kiểu dáng đẹp, có nhiều chất liệu vải để chọn, giá cả phải chăng. Hơn nữa, nhà may cũng sẵn sàng chỉnh sửa quần áo theo ý khách”.

Dù thời điểm này, nhu cầu mua đồ đồng phục HS tăng cao nhưng giá cả khá bình ổn. Theo các cơ sở kinh doanh và may đồng phục HS lý giải, do trên địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng này nên giá cả cạnh tranh. Thêm nữa nguồn hàng năm nay ổn định, giá vải không tăng.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU