Giá vàng SJC, USD vẫn chưa ngừng lao dốc

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,25-55,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 1.200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/8. Chênh lệch giá mua - bán hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 55,95-56,98 triệu đồng/lượng, giá giữ nguyên không đổi ở cả 2 chiều mua vào - bán ra so với cuối phiên giao dịch chiều qua. Chênh lệch giá bán hiện cao hơn giá mua 1,03 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng được giao dịch quanh ngưỡng 1.934,5 USD/oz, giảm 51,7 USD/oz so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank (23.270 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 54,23 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC 1.520.000 đồng/lượng.

Chiều cùng ngày, trên thị trường thế giới giá vàng được giao dịch quanh ngưỡng 1.986,2 USD/oz, giảm 15,4 USD/oz so với đầu phiên giao dịch. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank (23.270 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 55,68 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC 1,27 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 20/) ở mức 23.200 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN ở mức 23.175 - 23.846 VND/USD (mua vào - bán ra).

Các ngân hàng thương mại trong nước sáng 20/8 niêm yết tỷ giá VND/USD phổ biến ở quanh mức 23.060 VND/USD (mua vào) và 23.270 VND/USD (bán ra).

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.060 đồng/USD (mua vào) và 23.270 đồng/USD (bán ra), không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Ngân hàng BIDV niêm yết giá mua - bán USD là 23.085 - 23.265 đồng/USD, giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán so với ngày 19/8. VietinBank công bố tỷ giá ở mức 23.065 đồng/USD (mua vào) và 23.265 đồng/USD (bán ra), giảm 10 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Ngân hàng ACB niêm yết tỷ giá mức: 23.080-23.250 đồng/USD, giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng 20/8 (theo giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,072 điểm. USD hiện đứng ở mức: 1 Euro 1.1083 đổi USD, 1 bảng Anh đổi 1.2129 USD, 1 USD đổi 106,59 Yên.

VŨ THÔNG