Chủ động tìm nhà đầu tư có năng lực

“Nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn kinh tế duy nhất của Châu Đức nếu xét trên 4 trụ cột kinh tế của tỉnh. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nhiệm vụ vô cùng khó khăn và dễ thất bại, đòi hỏi lãnh đạo địa phương phải đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp; phải chủ động tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực, chứ không nên chờ họ đến xin đầu tư dự án...”.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy nghe và trao đổi với đại diện KCN Sonadezi trên sa bàn mô hình KCN thu nhỏ.

Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo huyện Châu Đức ngày 19/8.

Chuyến thăm, khảo sát thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trên địa bàn tỉnh trong 2 tuần lễ đầu tiên nhận nhiệm vụ tại tỉnh BR-VT của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã mở ra cơ hội chia sẻ thông tin, giãi bày từ phía cơ sở và sự lắng nghe, bàn giải pháp tháo gỡ từ phía lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận: Các cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư nhằm phấn đấu đưa Châu Đức trở thành trung tâm NNUDCNC của tỉnh còn thiếu rõ ràng. Và điều này cần phải được thay đổi trong thời gian tới. Ông gợi mở: “Muốn phát triển NNUDCNC, phải tăng cường thu hút đầu tư. Thay vì ngồi chờ nhà đầu tư đến gõ cửa thì huyện phải tìm kiếm nhà đầu tư, phải lựa chọn nhà đầu tư, cả về năng lực và trách nhiệm. Từ đó, mời họ về đầu tư tại địa phương để có những dự án xứng tầm. Mặt khác, muốn thu hút được những dự án lớn thì đòi hỏi những chính sách phù hợp. Đây chính là trách nhiệm của lãnh đạo huyện”.

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cùng tham gia đoàn công tác cũng trao đổi, thông tin hai chiều, tìm ra các phương án mã hóa các ẩn số, để xác định một cách khoa học, cụ thể và khả thi con đường thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy tham quan trang trại rau sạch Vương Huy tại huyện Châu Đức.

Theo báo cáo từ lãnh đạo huyện Châu Đức, trong 7 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, giá trị sản xuất nông nghiệp - chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế của địa phương này chỉ đạt 50,7% so với kế hoạch, bằng 96,9% so với cùng kỳ. Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC), nhìn chung, tỷ lệ UDCNC chiếm tỷ lệ còn thấp, mới ứng dụng từng phần, chưa đồng bộ thành một hệ thống, chưa phát triển quy mô lớn. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phát triển NNUDCNC vẫn còn hạn chế và nguồn nhân lực bước đầu còn thiếu. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp về đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản; hoạt động liên kết sản xuất. Hiện nay, huyện đã chủ động sử dụng 5ha đất công để xây dựng mô hình điểm. Đồng thời quy hoạch 3 vùng sản xuất NNUDCNC có diện tích 1.025ha. Trong đó có 326,6ha đất cao su tại xã Xuân Sơn vừa được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi để tạo quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, các dự án cũng đang trong quá trình kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư.

ÔNG NGUYỄN CÔNG VINH, GIÁM ĐỐC SỞ KH-ĐT Cơ bản đáp ứng đủ vốn để phát triển nông thôn mới Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, huyện Châu Đức cần đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công các dự án theo kế hoạch giao đầu năm. Chậm nhất trong quý 3/2020 phải hoàn thành. Thực hiện ngay các thủ tục giải ngân, cho từng hạng mục công trình, không chờ đến khi hoàn thành tổng thể dự án. Về phát triển nông thôn mới, nguồn vốn phân bổ sẽ đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên, huyện phải chọn những đầu việc cụ thể, danh mục đầu tư phải rõ ràng, cụ thể.

Riêng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được huyện triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả khả quan. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm chỉ còn 1,8%. Trong đó không còn hộ nghèo chuẩn Quốc gia, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm xuống còn dưới 1%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 86%. Tỷ lệ thôn ấp, khu phố văn hóa đạt gần 97%…

Sau khi nghe báo cáo của huyện Châu Đức về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Châu Đức 7 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhận định, tổng thu ngân sách huyện Châu Đức đến hết tháng 7/2020 đã đạt hơn 92% và có thể vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Đây là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện tăng trưởng âm là điều cần nhanh chóng rà soát.

ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI, GIÁM ĐỐC SỞ TN-MT Không để xảy ra kẽ hở trong quản lý tài nguyên, khoáng sản Trên địa bàn huyện có nhiều dự án xin san hạ mặt bằng, vì vậy phải tăng cường công tác quản lý. Tránh trường hợp lợi dụng việc san hạ mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép. Huyện cũng cần phải sắp xếp lại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, tránh việc phát sinh nguồn nước thải làm ảnh hưởng môi trường, đặc biệt là gây ô nhiễm cho các hồ chứa nước.

“Phát triển nông nghiệp được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, là trụ cột kinh tế địa phương. Mũi nhọn mà tăng trưởng âm, thì còn gì là mũi nhọn?”, Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề. Ông cũng nghiêm khắc giao nhiệm vụ cho lãnh đạo địa phương: “Đã là mũi nhọn thì không được phép để xảy ra tình trạng tăng trưởng âm. Phải tìm giải pháp mới thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đặc biệt là NNUDCNC”.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh bày tỏ sự đồng tình khi lãnh đạo địa phương tự tin về việc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong phát biểu chỉ đạo về công tác tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong 5 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phân tích: “Mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất trong xây dựng nông thôn mới cũng không gì khác hơn là nâng cao mức sống người dân. Và một lần nữa, chúng ta quay trở lại với vai trò của phát triển nông nghiệp. Với Châu Đức, nông nghiệp phát triển mạnh sẽ là nền tảng để nâng cao mức sống người dân”.

Về định hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh lưu ý, phát triển nông nghiệp phải quan tâm nhiều đến bảo vệ môi trường, nhất là trong quy hoạch phát triển chăn nuôi. “Điều này, Sở TN-MT đã báo cáo cụ thể. Châu Đức là địa bàn có các hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt cho toàn tỉnh. Do vậy, bảo vệ an ninh, an toàn nguồn nước là nhiệm vụ sống còn của địa phương”, Bí thư đặt yêu cầu.

Trong chương trình làm việc tại Châu Đức, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã cùng đoàn công tác đi thực địa công trình đang thi công, quan sát cơ sở hạ tầng và các dự án thứ cấp đang triển khai trong KCN Sonadezi. Báo cáo của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức (Chủ đầu tư dự án KCN Đô thị và sân Golf Châu Đức) nêu rõ, KCN Đô thị và sân Golf Châu Đức có quy mô 2.287ha. Trong đó, 1.556ha là hạ tầng KCN và 731ha dành cho khu đô thị, khu dịch vụ - sân golf. Về quy mô, Sonadezi Châu Đức là một trong những khu phức hợp công nghiệp thuộc loại lớn nhất cả nước. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật KCN Đô thị và sân Golf Châu Đức được đầu tư đồng bộ với trục đường trung tâm 6 làn xe, cùng mạng lưới cấp khí, cấp điện, nước hiện đại. Tại KCN Sonadezi, hiện đã có 62 dự án thứ cấp, trong đó nhiều dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Cũng trong chuyến công tác, trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Đức, Bí thư Tỉnh ủy đã tham quan trang trại rau sạch Vương Huy của Công ty Vương Huy (xã Xà Bang, huyện Châu Đức). Được biết, tháng 9/2018, Công ty Vương Huy đã chính thức vận hành mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch công nghệ cao trên diện tích 1ha, với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn trồng rau theo công nghệ cao bằng phương pháp thủy canh. Hiện nay, mỗi tháng, Vương Huy cung cấp ra thị trường 2 tấn rau, củ, quả, chủ yếu cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh.



NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ