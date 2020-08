Đồng USD đứng giá

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 23/8 ở mức 23.210 VND/USD, giữ nguyên so với phiên liền trước.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN ở mức 23.175-23.856 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả 2 chiều so với ngày 22/8.

Các ngân hàng thương mại trong nước sáng 23/8 niêm yết tỷ giá VND/USD phổ biến ở quanh mức 23.060 VND/USD (mua vào) và 23.270 VND/USD (bán ra).

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.060 đồng/USD (mua vào) và 23.270 đồng/USD (bán ra), không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Ngân hàng BIDV niêm yết giá mua - bán USD là 23.085-23.265 đồng/USD, giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán so với ngày 22/8. VietinBank công bố tỷ giá ở mức 23.076 đồng/USD (mua vào) và 23.266 đồng/USD (bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Ngân hàng ACB niêm yết tỷ giá mức: 23.080-23.250 đồng/USD, giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng 23/8 (theo giờ Việt Nam), đồng USD tiếp tục tăng giá khi hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ tăng mạnh.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 93,205.

USD hiện đứng ở mức: 1 Euro 1,18 đổi USD; 1 bảng Anh đổi 1,309 USD; 1 USD đổi 105,78 Yên.

PHƯƠNG HOÀI