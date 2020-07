Phát hiện thịt xay ở chợ Vũng Tàu dương tính hàn the

Sáng 13/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, do ông Lê Hoàng Mãnh, Trưởng Phòng quản lý thương mại, Sở Công thương, Phó Trưởng đoàn dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại một số chợ trên địa bàn TP. Vũng Tàu gồm: Chợ phường 1, 8, Năm Tầng và Vũng Tàu.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh lấy mẫu thực phẩm tại Chợ phường 1, TP. Vũng Tàu sáng 13/7.

Tại các chợ, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về VSATTP; lấy mẫu ngẫu nhiên một số loại thực phẩm đang được bày bán tại các chợ như: cá, chả lụa, bún, chả cá, măng chua, thịt xay, tôm, mực... để thực hiện kiểm nghiệm nhanh tại chỗ về các chỉ tiêu liên quan đến các chất như: hàn the, foocmol, salycilic… Qua kiểm tra cho thấy, các tiểu thương kinh doanh tại chợ đều chấp hành đúng quy định của pháp luật về VSATTP. Tuy nhiên, trong số các mẫu thực phẩm test nhanh, đoàn đã ghi nhận một mẫu thịt xay tại chợ Vũng Tàu dương tính với hàn the. Đoàn đã yêu cầu Ban Quản lý chợ nhắc nhở các tiểu thương kinh doanh trong chợ chấp hành nghiêm các quy định về VSATTP, đồng thời tiêu hủy mẫu thịt xay dương tính với hàn the.

Được biết, việc kiểm tra ATTP sẽ được thực hiện tại 50 chợ trên địa bàn tỉnh, từ nay đến hết tháng 11/2020.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU