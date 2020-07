Đề xuất làm cầu vượt tại nút giao đường Bình Giã và 30/4

Chiều 13/7, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở GT-VT báo cáo đề xuất về thực hiện Dự án nút giao đường 30/4 và đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu (nút giao KCN Đông Xuyên).

Sở GT-VT đề xuất là tại nút giao sẽ bố trí cầu vượt trên trục đường 30/4 với tổng chiều dài 360m, trong đó chiều dài cầu là 200m (không phải giải phóng mặt bằng). Cầu vượt có chiều rộng đủ cho hai làn xe hỗn hợp. Phía dưới có vòng xuyến; mặt cắt ngang giữ nguyên mặt cắt đường 30/4 hiện hữu là 24m. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình sau khi hoàn thành sẽ giúp giao thông khu vực này thông thoáng, thuận lợi, an toàn cho cả hướng lưu thông đường 30/4 và đường Bình Giã.

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cơ bản cho rằng, việc đầu tư dự án nút giao đường 30/4 và đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu là cần thiết, do tại khu vực này thường xuyên ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, do khu vực này mật độ xây dựng công trình dày đặc, bám sát mặt đường nên sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày của cá nhân và tổ chức. Vì vậy, cần khảo sát kỹ khu vực cũng như lấy ý kiến người dân để tạo sự đồng thuận của người dân và bảo đảm an toàn khi thực hiện dự án.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc cho biết, tỉnh cơ bản đồng ý với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nút giao đường 30/4 và đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu (nút giao KCN Đông Xuyên). Đồng thời giao TP. Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến người dân dọc tuyến và khu Bắc Sân Bay trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

VÂN ANH