Tăng cường phòng chống dịch, duy trì phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 31/7, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về việc rà soát, đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2020 trong điều kiện tác động của COVID-19.

Theo Cục thống kê tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 là 39.320 tỷ đồng, đạt 57,71% so với dự toán, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa 18.894,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,05% tổng thu, đạt 51,81% so với dự toán và giảm 19,04% so với cùng kỳ. Thu về dầu thô ước đạt 12.579,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,99%, đạt 64,18% so với dự toán và giảm 25,44% so với cùng kỳ. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu cũng giảm 34,28% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dầu khí, dịch vụ, du lịch... Vì vậy, các chỉ tiêu kinh tế của cả năm 2020 sẽ khó đạt được theo đúng kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế như: đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước...

Kết luận tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát lại kỹ các chỉ tiêu kinh tế và thực hiện các giải pháp để vừa chống dịch nhưng vẫn duy trì ổn định kinh tế - xã hội. Đồng thời, yêu cầu Sở TN-MT đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất công để tạo nguồn thu; các địa phương rà soát và triển khai nhanh chóng các dự án đầu tư công.

QUANG VŨ