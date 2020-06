GRDP toàn tỉnh năm 2020 ước tăng khoảng 3-3,3%

Chiều 29/6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ tăng trưởng âm. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thư, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các ngành kinh tế của tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, thu ngân sách nhà nước giảm sâu. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu khí tăng 0,52% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước 39.320 tỷ đồng, đạt 51,7% so với dự toán, bằng 75,4% so với cùng kỳ...

Theo Cục Thống kê tỉnh, với tình hình thế giới và trong nước như hiện nay, dự báo GRDP trừ dầu khí toàn tỉnh tăng 5,5-5,7% so với cùng kỳ và GRDP cả năm 2020 ước tăng khoảng 3-3,3%.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU