TP. Vũng Tàu: Xóa 9 "điểm nóng" để trả lại mỹ quan đô thị

9 “điểm nóng” về trật tự đô thị TP. Vũng Tàu Khu vực liên phường (phường 10, Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh) từ ngã tư Chí Linh đến ngã tư Lưu Chí Hiếu; chợ mới Vũng Tàu dọc tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 3, phường Thắng Tam); chợ tạm hải sản Xóm Lưới (phường 2); chợ tự phát Cô Giang (phường 4); chợ tự phát đường Phước Thắng (phường 12); chợ tự phát đường Đô Lương (phường 11, 12); chợ tự phát hẻm 01, Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh); chợ tự phát ngã ba Phi Trường (cuối đường Trương Công Định, đoạn thuộc phường 9 và phường Nguyễn An Ninh).