Những doanh nhân Sao Đỏ

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DIC số 4, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh BR-VT và ông Lương Chí Vĩ, Giám đốc Công ty TNHH Lương Gia, điều hành chuỗi nhà hàng tiệc cưới Maxim’s (TP. Vũng Tàu) là 2 DN của tỉnh BR-VT được vinh danh tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Dù kinh doanh trong những lĩnh vực khác nhau nhưng cả 2 doanh nhân này đều hướng đến mục tiêu chung: Phát triển bền vững và hướng đến cộng đồng.

Doanh nhân Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty DIC số 4 (bìa phải) trao đổi với cán bộ công ty về các dự án DIC đang triển khai thực hiện

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DN

Ông Lê Đình Thắng có 16 năm giữ các vị trí chủ chốt trong Công ty CP DIC số 4. Ông hiện đang giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT của Công ty và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội DNT tỉnh BR-VT.

Năm 2004, sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông Lê Đình Thắng từng bước cải tổ và hoàn thiện bộ máy tổ chức điều hành DN, đổi mới tư duy trong quản lý, xây dựng chiến lược phát triển Công ty CP DIC số 4.

Từ một DN vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ của DIC số 4 đạt 300 tỷ đồng, tăng 60 lần so với thời điểm cổ phần hóa. Để DN luôn đứng vững và phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Công ty CP DIC số 4 đã đầu tư mới thiết bị công nghệ tiên tiến và áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong thi công như: Áp dụng công nghệ Topbase xử lý nền móng yếu; áp dụng công nghệ Topdown trong thi công tầng hầm nhà cao tầng; Công nghệ cáp dự ứng lực cho các công trình cao tầng; thi công ép cọc bằng hệ thống Robot; Công nghệ xây dựng bằng tấm 3D… Đồng thời tìm hiểu nghiên cứu các ứng dụng mới nhằm tăng chất lượng và hạ giá thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh với các DN khác; Ứng dụng chu trình quản lý chuẩn mực PDCA trong toàn DN và các đơn vị thành viên nhằm kiểm soát, quản lý hoạt động của mình nhằm đảm bảo đầu ra là các sản phẩm chất lượng cho thị trường…

Ngoài ra, DIC số 4 còn có những lĩnh vực ngành nghề kinh doanh hiệu quả cao và ổn định dài hạn cho DN như: Khai thác khoáng sản; xây dựng và bất động sản; chủ sở hữu Nhà máy sản xuất cửa nhựa, cửa chống cháy, cửa nhôm cao cấp Vinawindow...

Từ đó, DIC số 4 trở thành thương hiệu mạnh có uy tín tại BR-VT và các tỉnh miền Đông Nam Bộ về đầu tư và xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng và được nhiều chủ đầu tư quan tâm đánh giá cao. Công ty CP DIC số 4 đã từng đạt nhiều giải thưởng: Sao Vàng miền Đông Nam Bộ, Cúp vàng thương hiệu Hội chợ Xây dựng và bất động sản Vietbuild, DN trẻ xuất sắc nhất tỉnh BR-VT, Giải thưởng Ngọn hải đăng tỉnh và nhiều lần đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt. Bản thân ông Lê Đình Thắng từng đạt nhiều giải thưởng như Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008; Các Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bằng khen của tỉnh BR-VT.

Năm 2019, lần đầu tiên DIC số 4 đạt Giải thưởng Sao Đỏ và cũng là lần đầu tiên tỉnh BR-VT có 2 doanh nhân đạt giải thưởng này.

“Sao Đỏ là một giải thưởng cao quý được xét duyệt dựa trên quy mô hoạt động của DN, những đóng góp của DN về kinh tế và an sinh xã hội… Giải thưởng là nguồn động viên cho DN tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu DIC số 4 phát triển an toàn, bền vững, nâng cao đời sống cho người lao động và quan tâm đến cộng đồng. Hàng năm, ngoài đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách, DIC số 4 dành hơn 1 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện như xây nhà đại đoàn kết, ủng hộ cho HS nghèo vươn lên học giỏi…”, doanh nhân Lê Đình Thắng cho biết.

Ông Lương Chí Vĩ, Giám đốc Công ty TNHH Lương Gia (đứng) họp về kế hoạch đào tạo, phục vụ trong thời gian phòng, chống dịch cúm COVID -19 với đội ngũ quản lý nhà hàng Maxim’s.

THẦM LẶNG VỚI VIỆC THIỆN

Nhiều người biết đến Lương Chí Vĩ không chỉ vì ông là Giám đốc Công ty TNHH Lương Gia, điều hành chuỗi nhà hàng tiệc cưới Maxim’s (36 Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu) mà còn quý mến bởi vị doanh nhân trẻ luôn âm thầm, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng.

Hẹn gặp ông vào một ngày cuối tháng 2, dù nhà hàng tiệc cưới Maxim’s không đông khách như trước Tết nhưng ông vẫn tất bật với hàng tá công việc mỗi ngày. Ông Vĩ cho biết, trong thời gian ít tiệc hơn do dịch COVID -19, ông tập trung nhân sự để đào tạo và ông xem đây như là một cơ hội cho DN sắp xếp, huấn luyện, đồng thời làm mới dịch vụ của mình. Mỗi mùa tiệc, Maxim luôn đổi mới để có những chương trình chào mừng tiệc với các chủ đề khác nhau như: Chúc mừng Noel và năm mới; vui Trung thu; múa, hát… và các khu vực trang trí chụp ảnh, lễ rước dâu, lễ cắt bánh sáng tạo.

Doanh nhân Lương Chí Vĩ vẫn luôn quan tâm đến việc tạo ra nhiều món ăn mới để bổ sung với thực đơn hàng trăm món đã có của nhà hàng, đồng thời chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Với sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng, từ một nhà hàng tiệc cưới chỉ phục vụ được khoảng 500 khách với 1 sảnh duy nhất thì nay nhà hàng Maxim’s đã có đến 4 sảnh tiệc đẳng cấp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ cùng lúc khoảng 2.000-2.500 khách.

Ngoài vai trò là Phó Chủ tịch Hội DNT tỉnh, doanh nhân Lương Chí Vĩ còn là người khởi xướng và đồng sáng lập quán cơm 2.000 đồng dành cho người lao động nghèo ở địa chỉ 74/26 Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu. Hàng ngày, quán cơm phục vụ từ 11-12 giờ cho người lao động nghèo với mức giá chỉ 2.000 đồng/suất ăn đủ no. “Tôi thấy nhiều người lao động nghèo không có tiền để dùng một bữa cơm tử tế. Nếu cho họ thì giống như bắt họ phải mang ơn mình. Vậy nên quán cơm 2.000 đồng mở ra từ năm 2012 đến nay, mỗi ngày phục vụ cho khoảng 300 lao động nghèo với những suất ăn đủ no, bảo đảm an toàn thực phẩm, sạch sẽ… Đến nay đã có rất nhiều nhà hảo tâm góp công, góp của để cùng chung tay với chúng tôi duy trì quán cơm này”, ông Vĩ nói.

Không chỉ dành tâm huyết và lợi nhuận kinh doanh để đóng góp nhằm duy trì quán cơm 2.000 đồng, ông Vĩ còn âm thầm xây nhà cho người nghèo; giúp đỡ những gia đình khó khăn, hoạn nạn; tiếp thêm nghị lực cho các em HS nghèo hiếu học; gói bánh chưng tặng cho người nghèo mỗi dịp Tết đến… “Tôi coi đó là việc thiện, việc nghĩa nên không muốn kể ra nhiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, phát triển bền vững là một mục tiêu quan trọng thể hiện đạo đức trong kinh doanh; qua đó, mang lại giá trị cho người lao động và quan tâm đến cộng đồng là trách nhiệm không thể thiếu của DN”, ông Vĩ nói.

