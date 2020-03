Nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi

Chiều 17/3, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng về mức trần 4,75%/năm theo quy định của NHNN. Các kỳ hạn dưới 1 tháng cũng được đưa về mức 0,5%/năm.

Cụ thể, VietinBank giảm 0,05%, niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,75%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng ở mức 4,3%/năm. Vietcombank điều chỉnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng xuống 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng xuống 4,7%/năm, giảm 0,1% so với trước đó. LienVietpostBank giảm tới 0,4% đối với lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng. Kỳ hạn 3 tháng đến dưới 5 tháng, lãi suất huy động chỉ còn 4,8%/năm, giảm 0,2 % so với trước. TPBank cũng điều chỉnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng về mức tối đa 4,7%/năm. So với bảng lãi suất huy động đầu tháng 3, ngân hàng này đã giảm tới 0,25% lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.

Tại Sacombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng dao động từ 4,3% đến 4,7% tùy thuộc vào kỳ hạn gửi, giảm mạnh so với mức 4,9-5%/năm áp dụng trước đó. Lãi suất tiền gửi tại Vietcapital Bank điều chỉnh giảm 0,2% xuống mức 4,7%/năm, áp dụng đồng loạt đối với các kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Theo quyết định của NHNN, kể từ ngày 17/3, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4,75%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do các ngân hàng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

PHAN HÀ