Tăng nguồn cung để bình ổn thị trường thịt heo

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp cung cấp đầy đủ số lượng, chất lượng, đảm bảo giá cả cho người dân, không được để tăng giá, yêu cầu các DN chăn nuôi đưa heo hơi về mức 70-75.000 đồng/kg. Hiện các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã “vào cuộc”, triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung cũng như bình ổn thị trường thịt heo.

Thịt heo bán tại các chợ, siêu thị vẫn neo ở mức cao. Trong ảnh: Người dân mua thịt heo tại siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

GIÁ HEO VẪN NEO Ở MỨC CAO

Ghi nhận giá heo hơi trên địa bàn tỉnh ngày 16/3 được các trang trại, cơ sở chăn nuôi bán cho thương lái là 84.000 đồng/kg.

Giá heo hơi vẫn neo ở mức cao, nên giá thịt heo bán lẻ tại chợ hầu như không giảm. Tại các chợ truyền thống như Vũng Tàu, Long Điền, Bà Rịa cho thấy, giá thịt heo vẫn giữ mức từ 120.000-200.000 đồng/kg, tùy loại. Trong đó, thị heo ba rọi vẫn giữ mức cao với 160.000-180.000 đồng/kg, sườn non 180.000-200.000 đồng/kg. Tại chợ Bà Rịa, sáng 16/3, giá thịt heo được tiểu thương niêm yết từ 120.000-200.000 đồng/kg, tùy loại. Cụ thể, thịt ba rọi thường 140.000 đồng/kg; thịt đùi, vai, chân giò đồng giá 120.000 đồng/kg; thịt ba rọi rút sườn dao động từ 160.000-170.000 đồng/kg, sườn non 180.000-200.000 đồng/kg. Chị Lữ Thị Vân, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Bà Rịa cho biết, mỗi ngày chị bán khoảng 50kg thịt heo các loại, trong đó chủ yếu là bỏ mối cho các quán ăn, lượng thịt bán lẻ chỉ chiếm khoảng 1/3. So với đầu tuần trước, giá thịt heo bán lẻ tại chợ vẫn giữ ở mức cao. “Giá thịt heo không giảm là do chúng tôi nhập đầu mối vẫn cao”, chị Vân cho biết thêm.

Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện đại trên địa bàn tỉnh như: Lotte Mart Vũng Tàu, Co.op Mart Vũng Tàu, Co.op Mart Bà Rịa, VinMart+, Bách Hóa Xanh… giá thịt heo tuy có “hạ nhiệt”, nhưng mức giảm vẫn chưa nhiều. Giá thịt vai, đùi, nạc… tại Lotte Mart Vũng Tàu hiện chỉ còn khoảng 114.000 đồng/kg, cốt lết 132.000 đồng/kg... Bên cạnh thịt heo trong nước, siêu thị cũng nhập thịt heo nhưng chỉ chiếm lượng nhỏ trong tổng lượng thịt heo bán ra, giá cũng tương đương với giá thịt heo trong nước. Thông tin được ghi nhận trên trang web chính thức của VinMart+, giá thịt heo hiện ở mức từ 154.900-222.900 đồng/kg tùy loại, trong đó thịt ba rọi 212.900 đồng/kg, cao hơn thịt heo C.P cùng loại là 48.000 đồng/kg.

Sau dịch tả heo châu Phi, ngành NN-PTNT đã khuyến cáo người chăn nuôi tái đàn. Trong ảnh: Bà Bạch Thị Liên (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) chăm sóc đàn heo của gia đình.

PHỤC HỒI ĐÀN HEO ĐỂ TĂNG NGUỒN CUNG

Sau dịch tả heo châu Phi, ngành NN-PTNT đã khuyến cáo bà con giữ ổn định số lượng đàn; đồng thời chăn nuôi theo hướng bền vững như lựa chọn giống tốt, thức ăn sạch, tiết kiệm điện, nước. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng và tiêm vắc xin để giảm nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Nhờ đó, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh đang dần phục hồi, đáp ứng nguồn cung cho thị trường trong tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Đại, Phó Phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc cho biết: Sau đợt dịch tả heo châu Phi, tính đến tháng 3/2020 tổng đàn heo trên địa bàn huyện đã phục hồi với 170 ngàn con. Việc tái đàn chủ yếu diễn ra tại các trang trại, DN có quy mô lớn, có đủ kỹ thuật và cơ sở vật chất đảm bảo an toàn sinh học để bảo vệ đàn chăn nuôi trước dịch bệnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết, hiện nay tổng đàn heo toàn tỉnh là 386 ngàn con, tăng 53 ngàn con so với thời điểm tổng đàn thấp nhất. Có thể thấy, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh đã phục hồi, trong đó, huyện Xuyên Mộc có đàn heo phục hồi bằng với tổng đàn trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Ước sản lượng heo cung ứng ra thị trường trong tháng 3 khoảng 4.000 tấn. Với nguồn cung này bảo đảm đủ cung cấp nhu cầu của người dân trong tỉnh. Hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh cũng đã làm việc với các công ty chăn nuôi tập trung nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đàn heo phát triển an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đẩy nhanh quy trình kiểm dịch để các công ty đưa sản phẩm thịt heo ra thị trường nhanh chóng, tránh gây ra tình trạng khan hàng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đầu vào của các mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, trong đó có thịt heo qua 3 trạm tổng trên các Quốc lộ 51, 55, 56. Chỉ những loại thực phẩm nào đủ điều kiện mới được đưa vào thị trường.

TIẾP TỤC BÌNH ỔN GIÁ THỊT HEO

Theo nhận định của ngành NN-PTNT, trong điều kiện chăn nuôi bình thường, không dịch bệnh, giá heo hơi 50.000 đồng/kg là người chăn nuôi đã có lãi cao. Để đưa giá heo về mức hợp lý, các cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc nhưng kết quả vẫn chưa như mong muốn. Mới đây nhất, ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu giảm giá thịt heo. Tuy nhiên, trên thực tế giá heo hơi khó giảm ngay lập tức mà vẫn còn chờ các giải pháp tổng thể để thị trường điều tiết về mức hợp lý. Trong đó, trước mắt ngành tiếp tục hướng dẫn người nuôi chuyển dần sang mô hình chăn nuôi sinh học an toàn, tập trung. Đồng thời, xây dựng chuỗi cung ứng, từ sản xuất con giống, đến quy trình chăn nuôi thương phẩm, giết mổ, vận chuyển, bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Như vậy, sẽ giảm số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các khâu trung gian và sẽ kéo giá thành giảm theo. Ông Nguyễn Xuân Trung thông tin thêm: “Giảm giá thịt heo không phải một sớm một chiều mà phải làm từng bước. Trong đó, trước mắt là thay đổi dần thói quen tiêu dùng sử dụng thịt heo “nóng” chủ yếu bán tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh. Nếu cải thiện được thói quen này, sẽ giảm được tình trạng các lò mổ, chăn nuôi giết mổ nhỏ lẻ làm trung gian khiến giá thịt heo đến tay người tiêu dùng tại chợ truyền thống, chợ dân sinh đẩy lên tương đối cao”.

Theo ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và làm việc với những DN sản xuất thịt heo lớn trên cả nước như Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Qua kiểm tra, đoàn đã nắm chi phí, giá thành sản xuất, đầu vào, đầu ra, cũng như việc bán ra đã hợp lý chưa, liệu có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay không. Từ đó, có những khuyến nghị với các nhà sản xuất lớn về mặt hàng thịt heo cùng chung tay, chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng trong việc giảm giá bán. Đồng thời làm tốt công tác bình ổn thị trường, cũng như kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh giải pháp về bảo đảm nguồn cung, cơ quan chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá thịt heo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, Cục đã đẩy mạnh công tác quản lý theo địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tăng cường các giải pháp kiểm soát việc lưu thông, phân phối gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm về vận chuyển, buôn bán các sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, tăng giá bất thường trên địa bàn quản lý sẽ xử lý nghiêm.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - KIM HỒNG