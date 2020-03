Đó là nội dung đột phá năm 2020 của UBND TP. Vũng Tàu triển khai tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt do Thành Ủy Vũng Tàu tổ chức vào sáng 6/3.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ nội dung đột phá và gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết.

Việc thực hiện nội dung đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị - Xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” căn cứ 4 tiêu chí cứng là: Hạ tầng kỹ thuật; Vệ sinh môi trường, cây xanh; Trật tự đô thị; Mỹ quan đô thị. Ngoài ra, UBND TP. Vũng Tàu cũng đưa ra 3 tiêu chí khuyến khích: Có lắp thùng rác công cộng bảo đảm mỹ quan; Tuyến phố có lắp đặt camera giám sát ANTT; Hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin, liên lạc đi ngầm. Tính đến ngày 6/3, 17/17 phường, xã đã đăng ký thực hiện 33 tuyến đường văn minh đô thị.

Nội dung đột phá năm 2020 được UBND TP. Vũng Tàu xây dựng, đăng ký, thực hiện căn cứ Cong văn số 4068-CV/TU ngày 28/2 của BTV Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” năm 2020. Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện theo hường sáng tạo, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Thành ủy Vũng Tàu cũng đã triển khai Cong văn số 4068-CV/TU với 7 nhóm công việc: Phát triển kinh tế, giúp dân làm giàu, thoát nghèo; Phát triển văn hóa, đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân; Bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; Các hoạt động từ thiện xã hội; Bảo vệ ANTTXH, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự đô thị; Xây dựng hạ tầng giao thông đô thị; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Trong chương trình hội nghị, BTV Thành ủy Vũng Tàu đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy chỉ định bổ sung các ông: Nguyễn Hồ Điệp, Viện trưởng Viện KSND TP. Vũng Tàu; Lê Tấn Dung, Chính trị viên Ban CHQS TP. Vũng Tàu; Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu; Trịnh Phúc Ánh, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Vũng Tàu, tham gia BCH Đảng bộ TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện nay, BCH Đảng bộ thành phố có 38 ủy viên.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu cũng đã tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh BR-VT được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại Công an TP. Vũng Tàu và giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Vũng Tàu vào ngày 13/2; Trung tá Nguyễn Hoàng Út, Chỉ Huy trưởng Ban CHQS huyện Long Điền được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ Huy trưởng Ban CHQS TP. Vũng Tàu vào ngày 28/2.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Nguyễn Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Luyện và Trung tá Nguyễn Hoàng Út.

* Ngay sau Hội nghị Cán bộ chủ chốt, BCH Đảng bộ TP. Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 27 để cho ý kiến về: Số lượng đại biểu, nguyên tắc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025; Số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy Vũng Tàu, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025.

PHÚC LƯU