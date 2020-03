UBND Tỉnh họp thường kỳ tháng 2: Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, tính đến nay, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đã giảm, hiện toàn tỉnh chỉ còn 5 ổ dịch. Tuy nhiên, các ổ dịch này chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học. Do đó, để công tác chống dịch đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương phối hợp với ngành nông nghiệp tuyên truyền cho người dân biết khai báo để ngành chức năng kịp thời có các giải pháp hỗ trợ, ngăn ngừa. Liên quan đến việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, tổng số heo trên địa bàn tỉnh đã tiêu hủy 41.017 con. Tỉnh đã phê duyệt số tiền hỗ trợ 58 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ 44 tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy, đạt tỷ lệ 75%. Về công tác phòng, chống dịch cúm trên đàn gia cầm, đến nay có 64/68 xã trong 30 ngày qua không phát thêm dịch. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các ngành liên quan trong việc phòng, chống dịch.