Lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, xử lý đến cùng các vấn đề của DN

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành cùng DN Thời gian qua, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành các cấp cùng với sự chung sức chung lòng của cộng đồng DN, các nhà đầu tư, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá tốt trên hầu hết các lĩnh vực. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư, DN trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Do đó, để đồng hành cùng DN, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Tỉnh chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian. DN và nhà đầu tư sắp xếp thời gian, liên hệ với các sở, ngành đăng ký lịch để các sở, ngành chủ động bố trí lịch tiếp và làm việc.