Xử lý vướng mắc liên quan đến Dự án Trung tâm xử lý tuần hoàn nước thải công nghiệp dầu khí

Ngày 6/3, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở TN-MT báo cáo liên quan đến những vướng mắc đối với Dự án Trung tâm xử lý tuần hoàn nước thải công nghiệp dầu khí.

Dự án Trung tâm xử lý tuần hoàn nước thải công nghiệp dầu khí được UBND tỉnh giao cho công ty Công ty CP công nghệ môi trường và xây lắp Dầu khí (PTEC) thuê đất theo Quyết định 1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 với tổng diện tích 18.529,7m2 tại đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Tuy nhiên, do không có đường vào nên chủ đầu tư không tiếp cận được khu đất đã được giao. Do đó, từ năm 2016 đến nay công ty vẫn chưa triển khai được dự án như đã phê duyệt. Tháng 9/2019, TP. Vũng Tàu đã thực hiện giải phóng mặt bằng một khu đất khác với diện tích hơn 9.491m2 để Công ty PTEC làm đường vào khu đất của dự án. Hiện nay vẫn còn 1 hộ dân nằm trong khu đất này chưa chịu bàn giao mặt bằng nên vẫn chưa hình thành đường giao thông vào khu đất dự án. Do đó, Sở Xây dựng vẫn chưa cấp giấy phép xây dựng cho Công ty PTEC triển khai dự án. Vì vậy, tại cuộc họp Công ty PTEC đã đề nghị điều chỉnh thời gian tính tiền thuê đất của dự án tính từ tháng 9/2019 thay vì tính tiền thuê đất từ tháng 7/2016. Đồng thời kiến nghị các sở, ngành và TP. Vũng Tàu nhanh chóng bàn giao đất làm đường giao thông và cấp giấy phép xây dựng để công ty triển khai dự án.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị có liên quan, ông Nguyễn Thành Long yêu cầu Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT) phối hợp với UBND TP. Vũng Tàu và các sở, ngành có liên quan kiểm tra và xử lý kiến nghị của DN trên tinh thần tạo điều kiện cho DN triển khai dự án, vì đây là dự án quan trọng nhằm bảo vệ môi trường khu vực dành riêng cho các DN sản xuất trong ngành dầu khí.

QUANG VŨ