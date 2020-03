Hoạt động xổ số kiến thiết khu vực miền Nam năm 2019: Doanh thu tiêu thụ đạt 93.121 tỷ đồng

Ngày 29/2, tại TP. Vũng Tàu, Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động XSKT năm 2019. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính - Bộ Tài chính; ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, đại diện cho 21 công ty XSKT thuộc khu vực miền Nam đã tham dự hội nghị.

Năm 2019, hoạt động XSKT khu vực miền Nam đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với năm 2018. Doanh số phát hành đạt 101.350 tỷ đồng, tăng 0,89%, doanh thu tiêu thụ đạt 93.121 tỷ đồng, tăng 12%; nộp ngân sách 30.750 tỷ đồng, tăng gần 16% và đạt hơn 120% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 12.054 tỷ đồng, tăng hơn 13,6%. Đặc biệt, tỷ lệ tiêu thụ bình quân năm 2019 của cả khu vực đã đạt gần 91%, mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn năm 2018 hơn 9%. Riêng tỉnh BR-VT, Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh với doanh số năm 2019 đạt hơn 4.674 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1.723 tỷ đồng, chiếm 4,55% tổng ngân sách tỉnh… Nguồn thu XSKT đã chung tay góp sức vào chương trình giảm nghèo, công tác an sinh xã hội với hàng trăm tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, làm thay đổi diện mạo địa phương.

Để tiếp tục đạt kết quả cao trong hoạt động kinh doanh, năm 2020, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã thống nhất đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: tập trung thực hiện các biện pháp điều hành để hạn chế sụt giảm doanh thu; nghiên cứu cải tiến, nâng cao hiệu quả các loại hình xổ số; thường xuyên cập nhật các quy định của Nhà nước để việc quản lý hoạt động kinh doanh được ổn định, lành mạnh, không vi phạm các quy định; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; tuyên truyền thường xuyên về những hoạt động ý nghĩa ích nước lợi nhà của xổ số truyền thống…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các công ty XSKT khu vực miền Nam vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, tạo niềm tin cho mọi người, mọi nhà qua những lợi ích mà hoạt động XSKT mang lại. Tỉnh BR-VT sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để các công ty XSKT trong khu vực phát triển, thực hiện tốt kế hoạch mà Bộ Tài chính và địa phương đề ra cho các công ty.

